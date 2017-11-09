Киев, 9 ноября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Япония — очень важный стратегическим партнёр Украины, заявил 9 ноября президент Украины Пётр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко и японцы

По информации УНН, Пётр Порошенко сообщил сотрудникам украинских СМИ о полном отсутствии каких-либо проблем в отношениях Украины и Японии.

Это обстоятельство, по мнению Порошенко, создаёт захватывающие перспективы развития украинско-японских отношений.

«Могу отметить, что Япония является чрезвычайно важным стратегическим партнёром для Украины. Япония для нас настоящий друг, который познаётся в трудные времена», — цитирует УНН слова Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября госминистр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане обещал главе МИД Украины Павлу Климкину с 1 января 2018 года упростить визовые требования для граждан Украины, совершающих краткосрочные визиты в Японию.