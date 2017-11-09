Бухарест, 9 ноября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. 9 ноября на стадионе «Константин Рэдулеску» был разыгран товарищеский матч между сборными Румынии и Турции. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 42-й минуте вингер Георге Грозав открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 1:0.

На 70-й минуте Грозав оформил дубль мощным ударом в дальний угол — 2:0.

Статистика матча (Румыния/Турция)

Удары 9/3

Удары в створ 6/1

Владение 51%/49%

Фолы 18/7

Дублем отметился Георге Грозав (42, 70).

Составы на матч:

Румыния: Пантилимон, Григоре, Сэпунару, Кирикеш, Будеску, Дяк, Пинтилий, Станчу, Кесеру, Грозав.

Турция: Текин, Сеюнджю, Туран, Азиз, Озякуп, Языджи, Чалханоглу, Инан, Йокуслу, Туфан, Тосун.

Главный арбитр матча: Тьяго Мартинс.

Предупреждения: Пинтилий — 67, Андоне — 74, Малли — 84.

Голы: Грозав 42 — 1:0, Грозав 70 — 2:0.