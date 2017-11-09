Сборная Румынии оказалась сильнее Турции — 2:0
Бухарест, 9 ноября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. 9 ноября на стадионе «Константин Рэдулеску» был разыгран товарищеский матч между сборными Румынии и Турции. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
На 42-й минуте вингер Георге Грозав открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 1:0.
На 70-й минуте Грозав оформил дубль мощным ударом в дальний угол — 2:0.
Статистика матча (Румыния/Турция)
Удары 9/3
Удары в створ 6/1
Владение 51%/49%
Фолы 18/7
Дублем отметился Георге Грозав (42, 70).
Составы на матч:
Румыния: Пантилимон, Григоре, Сэпунару, Кирикеш, Будеску, Дяк, Пинтилий, Станчу, Кесеру, Грозав.
Турция: Текин, Сеюнджю, Туран, Азиз, Озякуп, Языджи, Чалханоглу, Инан, Йокуслу, Туфан, Тосун.
Главный арбитр матча: Тьяго Мартинс.
Предупреждения: Пинтилий — 67, Андоне — 74, Малли — 84.
Голы: Грозав 42 — 1:0, Грозав 70 — 2:0.