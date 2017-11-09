Ижевск, 9 ноября, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Опознание тел погибших при взрыве и обрушении многоквартирного жилого дома в Ижевске начнется 10 ноября, сообщает телеканал RenTV со ссылкой на представителя службы судебно-медицинской экспертизы.

Яндекс Карты Ижевск, дом на улице Удмуртской до взрыва

В настоящее время работы по разбору завалов на месте взрыва продолжаются. Спасатели планируют работать в круглосуточном режиме.

В больницах остаются еще пятеро пострадавших.

Жители Ижевска начали сбор вещей и продуктов для пострадавших в результате взрыва. Дом полностью эвакуирован, жильцы размещены в пунктах временного пребывания.

Vk.com, группа «Ижевск» Ижевск, дом на ул. Удмуртской после взрыва

Организаторы сбора помощи сообщают, что вещи и продукты можно приносить в лицей №86 начиная с 10 ноября. В числе необходимого называются одежда, включая теплые вещи, продукты (крупы, макароны, консервы, печенье и все, что имеет долгий срок хранения при комнатной температуре) и все, что может пригодиться на первое время — от подушек с одеялами до фломастеров и мыла.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября в результате взрыва обрушились стены и перекрытия в первом подъезде девятиэтажного жилого дома по улице Удмуртской, 261. По основной версии причиной взрыва стал бытовой газ.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.