Вашингтон, 9 ноября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Власти США внесли в свой черный список ещё нескольких венесуэльских чиновников. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Дядя Сэм

Сообщается, что под американские санкции попали девять граждан Венесуэлы, среди них — два министра.

В частности, под американские санкции попали министр культуры Эрнесто Вильегас и министр при президенте, ответственный за управление правительством, Хорхе Маркес.

Ранее Вашингтон ввёл адресные санкции в отношении десятков чиновников и организаций Венесуэлы, в том числе персонально в отношении президента страны Николаса Мадуро.