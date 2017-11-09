Ижевск, 9 ноября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении подъезда девятиэтажного дома в Ижевске увеличилось до пяти человек. Продолжается разбор завалов.

Mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы на месте обрушения

«По последним данным, извлекли пять тел», — цитирует собственный осведомленный источник агентство «Интерфакс».

В настоящее время продолжается разбор завалов. По словам источника, поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что кто-то остался под завалами, но никаких голосов не слышно.

Жителей дома пустят обратно в свои квартиры только после проверки целостности конструкций специалистами из Москвы. Разбор завалов будет продолжаться в круглосуточном режиме.

Вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим взял на себя Минздрав РФ. Глава ведомства Вероника Скворцова поручила оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при участии специалистов федеральных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске обрушились стены и перекрытия в первом подъезде девятиэтажного дома по улице Удмуртской, 261. Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что предварительно причиной взрыва определен взрыв бытового газа. Позднее эту же версию озвучил глава регионального управления МЧС Петр Фомин. Однако он отметил, что точную причину обрушения установят специалисты СКР. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

В доме проживают около 500 человек, 126 жителей эвакуировано в школы №83 и №86. В случае необходимости их расселят в гостиницы и санатории на территории Удмуртии. Также в течение ближайших 48 часов всем восстановят документы в экстренном порядке.

Распоряжением Бречалова на месте происшествия установлен режим ЧС.

На месте продолжают работать спасатели, специалисты силовых ведомств. Круглосуточную охрану объекта обеспечивают сотрудники Росгвардии.

До настоящего момента из-под завалов извлекли четверых погибших, четверо пострадавших госпитализированы. Одна из раненых госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Двух пострадавших подростков, которые проходили мимо в момент взрыва, медики выписали из больницы. При этом под завалами могут еще оставаться люди.