Москва, 9 ноября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Российский иновещательный телеканал Russia Today зарегистрируется в США в качестве иностранного агента. Об этом сегодня, 9 ноября, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

США

Ранее сегодня министерство юстиции США в ультимативной форме потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае руководство американского отделения RT будет арестовано, а также все счета компании.

По словам Симоньян, минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября.

«Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — пишет Симоньян в Twitter.

Требования минюста США Симоньян назвала незаконными. Ни один иностранный телеканал, работающий на территории США (а таких много), никогда не регистрировался иностранным агентом. Требования к RT носят дискриминационный и антиправовой характер.

В эфире «Первого канала» Симоньян заявила, что американскому отделению RT придется зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в противном случае практически все сотрудники RT на территории США могут быть арестованы. Также Симоньян отметила, что рассчитывает на ответные меры, которые обещали применить к американским СМИ российские власти.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ответ на репрессии против российских СМИ на территории США будет зеркальным.