Кабул, 9 ноября, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Афганистан отказался от российских вертолетов в пользу вертолетов НАТО, заявил и.о. министра обороны страны Тарик Шах Бахрами, сообщает 9 ноября РИА Новости.

U.S. Air Force Вертолёт UH-60 Blackhawk

В период перехода на натовские вертолеты оставшиеся российские машины будут обслуживаться через третьи страны. В частности, речь идет о странах НАТО в восточной Европе, которые имеют на вооружении советские вертолеты и умеют их обслуживать.

Одним из направлений сотрудничества России и НАТО было приобретение Североатлантическим альянсом через специальный фонд российских вертолетов, в том числе Ми-8, адаптированного под условия Афганистана.

В 2014 сотрудничество в этой области по инициативе НАТО было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года стало известно, что на вооружение в Афганистане должно поступить 159 старых американских вертолетов UH-60A «БлэкХоук», которые ранее были списаны в США по причине износа.