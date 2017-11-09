Челябинск, 9 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев считают категорически неприемлемыми любые попытки очернения исторически значимых для народов России и Казахстана событий прошлого, связанных прежде всего с общей историей в рамках единого государства, героической Победой в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и послевоенным обустройством на континенте. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам XIV Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который завершился в Челябинске.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Заявление было подписано ими по окончании пленарного заседания форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Заявление было принято в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Напомним, это значимое для двух стран событие произошло 22 октября 1992 года. Как отмечается в совместном заявлении, оно ознаменовало «начало нового этапа дружбы братских народов и сотрудничества между двумя государствами».

Установлению дипотношений предшествовал договор между Россией и Казахстаном о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 25 мая 1992 года. 6 июля 1998 года Россия и Казахстан приняли совместную Декларацию о вечной дружбе и союзничестве, а 11 ноября 2013 года был подписан договор Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

В совместном заявлении, принятом 9 ноября 2017 года, также говорится о том, что Россия и Казахстан выступают за активизацию практических мер, направленных на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества в многостороннем формате. В качестве международных организаций, в рамках которых оно возможно, названы Организация Объединённых Наций (в первую очередь — Совета Безопасности ООН), Содружество независимых государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская Организация Сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности.

Также Россия и Казахстан намерены углублять экономическую интеграцию на постсоветском пространств, в первую очередь, с помощью Евразийского Экономического Союза. Сейчас в нём участвуют также Армения, Белоруссия и Киргизия.

«Начало функционирования ЕАЭС с 1 января 2015 года пришлось на непростой период — глобальный экономический спад. Тем не менее, ЕАЭС проявил себя в качестве «якоря стабильности» для всех его членов, позволив преодолеть негативное влияние мировых кризисных явлений с минимально возможным ущербом», — говорится в совместном заявлении.

Отметим, международному сотрудничеству и совместным планам в документе уделено много внимания. Кроме того, в нём заявлено, что оба государства выступают с единых позиций по вопросам борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, а также незаконным оборотом наркотических средств, оружия и т. д.

Также Россия и Казахстан «намерены предпринять энергичные совместные усилия в интересах укрепления международного антитеррористического сотрудничества на прочной основе международного права при центральной роли ООН, недопущения использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму в целях вмешательства в дела суверенных государств».

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев считают, что важным фактором сохранения и укрепления безопасности в Центральной Азии и соседних регионах является скорейшее достижение мира и стабильности в Афганистане. Они подчеркнули свою готовность активно этому содействовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Челябинске 8 и 9 ноября. Главной его темой стало развитие человеческого капитала.

Следующий, XV форум пройдёт в 2018 году. Его будет принимать Казахстан. Скорее всего, местом проведения мероприятия станет город Петропавловск.

Ожидается, что на форуме в 2018 году речь пойдёт о развитии туризма.