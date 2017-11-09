Москва, 9 ноября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. На следующей неделе в отношении американских СМИ на территории России будут введены ответные меры из-за требований министерства юстиции США зарегистрировать телеканал RT иностранным агентом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 ноября, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Логотип телеканала RT America

«На следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие этих ответных мер», — сказала Захарова.

Напомним, 9 ноября минюст США потребовал от телеканала RT America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

По мнению главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, Вашингтон «выкатил людоедский дедлайн». Она сказала, что если требования не будут выполнены, то может последовать арест руководителя телеканала в США и заблокированы счета компании.

«Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически несогласны с этим требованием», — сказала Симоньян.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что на ограничение деятельности российских СМИ в США Россия ответит мгновенными и зеркальными мерами.