Киев, 9 ноября, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, украинский парламент поддержал в первом чтении проект Закона Украины №7066 «О приватизации государственного имущества», разработанного Кабинетом министров Украины совместно с международными экспертами и одобренного Национальным советом реформ при президенте Украины в рамках реформы управления государственнойсобственностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, документ является базовым для формирования системы прозрачной продажи госактивов, большинство которых введены в эксплуатацию в прошлом веке.

В частности, установлены критерии, сроки и механизмы проведения большой и малой приватизации, очерчены вопросы банкротства компаний и защиты инвесторов, определены принципы функционирования института советников, проведения оценки имущества и определения его стартовой цены. Законопроект определяет процедуру установления права собственности и контроля за выполнением инвестиционных обязательств. Важной новацией документа является определение процедуры споров, которая допускает возможность обращения в международный коммерческий арбитражный суд и ведение дела по принципам английского права.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, на Украине насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий. Он считает это нонсенсом, поскольку предприятия формируют убытки для государства и прибыль для тех, «кто кормится вокруг этих предприятий годами».

Премьер прогнозирует, что изменение законодательства позволит выровнять ситуацию, привлечь новых владельцев, инвестиции, технологии, создать новые рабочие места.

«Это (принятие закона) важно для экономического роста, и это будет самый крепкий наш шаг по антикоррупционной политике в государстве. Государственный сектор является крупнейшим источником коррупции в Украине. Мы должны это признать и ликвидировать. Сегодня мы говорим о внедрении конкурентных и прозрачных процедур. Вместе с тем никто и никогда не собирается продавать стратегические предприятия. Там мы обеспечим эффективное управление», — заверил Гройсман.

Кроме того, парламентарии совместно с правительством договорились доработать законопроект ко второму чтению в части определения предприятий, не подлежащих приватизации, в части определения критериев для покупателей и инвесторов и предотвращения любых злоупотреблений в части приватизации коммунального имущества.

Как пояснили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли, законопроект после принятия во втором чтении и подписания президентом сможет заменить семь действующих отдельных законов о приватизации. По данным министерства, документ предусматривает возможность использования международных практик разрешения споров и международного права, увеличивает число участников аукционов.

Предполагается, что законопроект позволит отойти от института оценки и определить цену объекта исключительно платежеспособным спросом. При этом устанавливается единый алгоритм продажи крупных государственных объектов и единая процедура продажи малых. В соответствии с законопроектом определено два способа продажи государственных предприятий: через отрытый интернет-аукцион на базе электронной платформы для объектов малой приватизации (стоимость активов которых составляет менее 9,3 млн долл).

В свою очередь, 9 ноября депутат, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко выступил категорически против продажи стратегических предприятий.

«Пример успешного стратегического предприятия — харьковский «Турбоатом». Завод работает без копейки государственных заказов, платит налоги и дает работу тысячам людей. Наряду с «Турбоатом» когда-то был завод «Серп и молот». Теперь там даже фундамента нет, — один выгон. Потому что когда-то его приватизировали и вырезали на металлолом. Запорожский «ЗАлК» тоже приватизировали и уничтожили. Поэтому стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности, кормить украинцев и приносить доходы в государственный бюджет», — сказал Ляшко, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Он также призвал премьера Гройсмана вернуть в госсобственность предприятия, которые «незаконно присвоили» олигархи Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

«Господин премьер-министр, последнее китайское предупреждение! Верните в государственную собственность газораспределительные сети, которые незаконно присвоили Фирташ, Левочкин и Бойко. Они ежегодно воруют у украинцев 40 млрд грн. (1,5 млрд долл.). Или они прикроют эту контору, или я подержусь за ваше горло», — пригрозил Ляшко.

В то же время депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что его фракция не голосовала за законопроект о приватизации государственного имущества.

«Этот законопроект не имеет права на существование без определения четкого перечня стратегических предприятий не только общегосударственной, но и коммунальной собственности, в частности захваченного Ахметовым «Киевэнерго» и других», — сказал Соболев, передает пресс-служба «Батькивщины».

Он уточнил, что законопроект не имеет права на существование без прописывания четкой процедуры запрета перепродажи приватизированного имущества украинским владельцем российскому владельцу.

«С нас довольно Запорожского алюминиевого комбината», — добавил Соболев.

Депутат также потребовал запретить продажу госсобственности офшорным компаниям.

Кроме того, против приватизации гособъектов выступил депутат, лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Мы выступаем категорически против проведения приватизации в условиях, когда национальная валюта обесценена втрое за счет бездействия власти. Сегодня фактически за бесценок можно скупить стратегические предприятия, поэтому мы не поддержим ни одного законопроекта, касающегося приватизации, до тех пор, пока не будет аргументации, почему предприятия продаются… Когда будет перечень предприятий с аргументами, почему они должны быть проданы, и закон о приватизации, тогда мы рассмотрим этот вопрос», — рассказал Бойко 9 ноября, выступая в Раде.

При этом внефракционный депутат, основатель политической партии «Основа» Сергей Тарута считает, что сегодня Украине нельзя проводить приватизацию, поскольку в страну не придут иностранные инвесторы.

«У простого человека приватизация ассоциируется с обманом, потому что у всех в памяти та негосударственная, непрозрачная приватизация, которая привела к появлению огромного количества разрушенных предприятий, потере рабочих мест. Думаю, каждый зритель знает, в каких городах разрушены целые предприятия. Приватизация должна преследовать главную цель — развитие, модернизацию, сохранение рабочих мест и долгосрочное развитие этих предприятий. У нас, к сожалению, нет таких целей. Пример — ситуация с Одесским припортовым заводом, когда его два раза выставляли на аукцион, но его никто не купил. Законы экономики говорят: когда кризис, продавать нельзя, потому что этим воспользуются внутренние чиновники. Они награбили бюджет и сейчас будут покупать… Мы за бесценок потеряем много предприятий, которые будут разрушены», — дал прогноз Тарута 8 ноября в эфире телеканала «Украина».

Ранее, 7 ноября, министерство экономического развития и торговли проинформировало, что ежегодно на Украине около 100 предприятий прекращают свою работу.

«…каждый год примерно 100 предприятий прекращают свою работу. Поэтому, чтобы изменить эту тенденцию, правительство и разработало законопроект №7066, который законодательно установит правила прозрачной и выгодной приватизации для всех сторон», — информирует ведомство на своей странице в Фейсбук.

При этом большинство госпредприятий несут убытки.

«На их содержание ежегодно из бюджета тратятся средства на сумму, которая составляет половину того, что тратится на армию. За 2015 год это более чем 50 млрд грн. В 2016 году прибыль ста крупнейших государственных предприятий составила 26,4 млрд грн. (991 млн долл.), при этом из них — 22,5 млрд (85%) были прибылью от одной компании — «Нафтогаз». Приватизация призвана не только сократить количество таких предприятий, но и найти стратегического инвестора, который будет развивать производство, закупать современное оборудование и сможет выплачивать работникам высокую рыночную зарплату», — сообщили в ведомстве.

Напомним, проведение прозрачной приватизации госактивов является одним из главных требований МВФ для возобновления программы кредитования Украины. В 2018 году кабинет министров Украины планирует получить от приватизации государственного имущества 22,5 млрд гривен (844 млн долл.). Об этом говорится в тексте проекта госбюджета Украины на 2018 год.

Справка от правительства Украины: до 90% украинских госактивов введены в эксплуатацию 50−150 лет назад. При этом государство не имеет достаточных ресурсов, чтобы провести надлежащую модернизацию предприятий и остановить их разрушение и износ. Неэффективное управление доводит компании до банкротства и нередко служит источником коррупции. Именно поэтому проведение прозрачной приватизации для большинства таких активов является путем возрождения производства, привлечения технологий и инвестиций. И именно поэтому масштабная приватизация определена правительством как одна из ключевых реформ для изменения модели экономики и достижения показателей экономического роста на уровне 5−7%.