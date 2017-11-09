Челябинск, 9 ноября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. По итогам XIV Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, прошедшего в Челябинске, между двумя странами были подписаны 10 соглашений. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Подписание российско-казахстанских соглашений

Лидеры двух стран — президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали дополнительный протокол к Протоколу к соглашению между РФ и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

Кроме того, Путин и Назарбаев выпустили совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Между правительствами Казахстана и России было подписано соглашение об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Тумайзы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар». Ещё было подписано межправительственное соглашение о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Кроме того, были подписаны два соглашения, касающиеся космодрома «Байконур». Одно соглашение касается порядка медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселка Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года. Второе — протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур».

Также была подписана совместная Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном на 2018−2023 годы.

Помимо прочего, были подписаны три меморандума о сотрудничестве между российскими и казахстанскими компаниями.

Акционерное общество «Российский экспортный центр» подписало меморандум о сотрудничестве с обществом «Аграрная кредитная корпорация» Казахстана.

«Русская медная компания» подписала меморандум о сотрудничестве с Актюбинской областью Казахстана по реализации ряда инвестиционных проектов.

Третий меморандум — о сотрудничестве между публичным акционерным обществом «Транснефть» и акционерным обществом «КазТрансОйл».