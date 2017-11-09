Ижевск, 9 ноября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении одного из подъездов девятиэтажного дома в Ижевске выросло до четырех человек, по данным Росгвардии. На месте обрушения ввели режим ЧС.

18.mchs.gov.ru Обрушившийся дом

Ранее в минздраве Удмуртии подтвердили информацию о троих погибших под завалами. Четверо человек пострадали и госпитализированы в 1-ю РКБ. Во время разбора завалов также пострадал один из спасателей, его госпитализировали с травмами пальцев рук.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и представители силовых структур. Кроме того, на помощь спасателям Ижевска вылетели представители МЧС Пермского края и Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение стен и перекрытий подъезда в девятиэтажном жилом доме. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, основной версией является взрыв бытового газа. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Всего в доме насчитывается 500 жильцов. В настоящее время 126 жителей размещены в школах №83 и №86, в дальнейшем их планируется расселить в гостиницы и санатории города.

Власти Ижевска в ближайшее время рушат вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания и необходимости его расселения. Распоряжением главы Удмуртии на месте обрушения дома объявлен режим ЧС. О происшедшем доложено президенту РФ Владимиру Путину.