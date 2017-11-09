Ижевск, 9 ноября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Телефонные террористы воспользовались ситуацией с обрушением жилого дома в Ижевске и сообщили о минировании нескольких зданий на территории города. Об этом завил глава республики Александр Бречалов.

Телефонный терроризм

По его словам, поступили сообщения о минировании торговых центров и школы, в которой разместились жильцы дома, пострадавшего от взрыва. Тем не менее ситуация находится под контролем.

По данным местных СМИ, всех, кто был размещен в школе, о которой упомянули телефонные террористы, перевезут в другое место.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме по улице Удмуртской в Ижевске произошел днем 9 ноября. В результате взрыва с первого по девятый этаж в одном из подъездов обрушились стены и перекрытия.

Пока известно о трех погибших и четверых пострадавших. Все жильцы дома эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания. В дальнейшем их планируется разместить в пансионатах и санаториях на территории Удмуртии.

На месте обрушения продолжается разбор завалов и поиск живых и погибших. На помощь удмуртским спасателям прибывают их коллеги из других регионов.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Предварительная причина — взрыв бытового газа.