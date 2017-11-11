Вашингтон, 11 ноября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Сложная ситуация, в которой продолжает оставаться американский президент, потребует от него каких-то нетривиальных решений с целью улучшить не только свою способность к продавливанию стратегических решений, но и положение США как самой сильной мировой державы. О том, какое сопротивление предстоит преодолеть Трампу, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Промышленный взлет, о котором уже можно говорить по итогам действий Трампа за последний год, может служить существенным подспорьем в борьбе американского президента за безоговорочную поддержку американским населением. Но на этом пути предстоит сделать еще многое: снизить налоги, улучшить здравоохранение, побороть нелегальную иммиграцию.

Возможно, успехи на этом пути были бы серьезнее, если бы не противостояние между национальной и глобальной командами политиков, развернувшееся вокруг программы нынешнего президента США. А времени для ее выполнения остается все меньше. Ведь главный пункт, ради которого затеяна вся трамповская стратегия, это возвращение и укрепление США позиции сильнейшего из мировых лидеров. На фоне же неуклонного продвижения КНР и усиления позиций Пекина по всему миру возможностей у США остается все меньше.

Есть ли шанс у Дональда Трампа догнать ускользающий успех в гонке со временем, читайте в статье: Трамп отправляется в Азию — ближе к новому театру военных действий

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