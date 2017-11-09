Ереван, 9 ноября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. 9 ноября между сборными Армении и Беларуси был разыгран товарищеский матч, завершившийся уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Hakob Berberyan Матч Армения-Беларусь

На 42-й минуте вингер «Бешикташа» Араз Озбилиз открыл счет, добив мяч в пустые ворота после спасения вратаря — 1:0.

Через 3 минуты плеймейкер «МЮ» Генрих Мхитарян удвоил преимущество хозяев точным ударом с близкого расстояния — 2:0.

В начале второго тайма опорный полузащитник «Банаца» Румян Овсепян довел счет до разгромного, замкнув навес с углового — 3:0.

Через 3 минуты Антон Сарока реализовал пенальти и сократил открыв в счете — 3:1.

В конце матча Эрик Варданян забил последний гол в этом противостоянии — 4:1.

Статистика матча (Армения/Беларусь)

Удары 8/14

Удары в створ 5/5

Владение 51%/49%

Фолы 23/19

Голами отметились Араз Озбилиз (42), Генрих Мхитарян (45), Румян Овсепян (55), Антон Сарока (пен 58) и Эрик Варгесян (84).

Составы на матч:

Армения: Бегларян, Амбарцумян, Овсепян, Микаелян, Андониан, Малакян, Пиццелли, Кадимян, Баргесян, Мхитарян, Озбилиз.

Беларусь: Гутор, Нехайчик, Наумов, Седко, Володько, Политевич, Быков, Сарока, Карницкий, Корзун, Бурко.

Предупреждения: Наумов — 31, Быков — 41, Андониан — 53.

Голы: Озбилиз 42 — 1:0, Мхитарян 45 — 2:0, Овсепян 55 — 3:0, Сарока (пен) 58 — 3:1, Варданян 84 — 4:1.