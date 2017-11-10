Москва, 10 ноября, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Великая Октябрьская социалистическая революция не была случайностью или одним из рядовых восстаний, каковых было в истории немало. В чем же историческая закономерность российской революционности, рассуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Революция

Мифологизация исторических событий становится привычной в 21-м веке, когда оболванивание населения признано «перспективным» направлением борьбы с революционностью. Апологеты исторической правды, защищаясь, оказывают благотворное влияние на реальность, ведь они рассказывают о том, чем революция не была. Не была она ни сионистским заговором, ни английским шпионажем, ни немецкими кознями. А вот как сказать о том, чем она была и чем ее опыт ценен для нашей с вами современности?

Сегодня, как и сто лет назад, социальные и политические проблемы не находят адекватного себе решения. И опыт Октября, опирающийся на многовековую традицию революционности как на Западе, так и на Востоке, вновь может стать спасительным. Столь же спасительным, каким он явился для России начала 20-го века, страны запутавшихся элит, завравшихся политических деятелей, безвольной и неспособной к поиску решений аристократии. История развития революции в Европе, в Азии и в СССР накопила знания о том, как мощные подъемы сменялись разочарованиями и конфликтами. Весь этот опыт требует спокойного учета и применения в новых условиях. Иначе человечество обречено раз за разом проходить все те же исторические уроки, попадая в страшные катастрофы.

Читайте подробности: 100 лет без революции. Контрреволюция совершилась. Когда будет новый 17 год

Обратите также внимание на другие статьи Дмитрия Буянова по социально-политической проблематике.