Челябинск, 9 ноября, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил о своей молодости, проведенной в Челябинске и о том, как он в 2002 году пил пиво в этом городе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом бессменный президент Казахстана рассказал сегодня, 9 ноября, на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Челябинске.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

По словам Назарбаева, Челябинск — это город его «металлургической молодости». Дело в том, что Назарбаев в 1967 году окончил вуз при Карагандинском металлургическом комбинате. На этом же комбинате он работал с 1960 по 1969 годы. За время работы и учебы он неоднократно ездил в Челябинск, который являлся крупным металлургическим центром Советского Союза.

«Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Мы учились, проводили испытания здесь, я с удовольствием приехал в этот грандиозный центр металлургии», — вспоминает Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана рассказал, что в 2002 году именно в Челябинске он договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным проводить форумы межрегионального сотрудничества.

«По-моему, на улице где-то пиво пили», — вспомнил об этом эпизоде Назарбаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Челябинске стартовал Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках форума уже прошло заседание российско-казахстанского делового совета. Назарбаев сообщил, что Россия и Казахстан подпишут десять межправительственных соглашений на полях форума.