Вильнюс, 9 ноября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Литва заявляет о борьбе с насилием и утверждает, что хочет помочь жертвам, но одной жертве насилия в год выделяется всего 10 евро. Также выясняется, что это только теория, а не практика. Член парламентской фракции Социал-демократической партии Довиле Шакалене сегодня, 9 ноября, такое финансирование специализированных центров помощи назвала неадекватным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Домашнее насилие

По ее словам, первичная юридическая консультация стоит около 80 евро, подготовка иска — от 500 до 1500 евро, консультация психолога — около 30 евро.

«Ныне выделяемая сумма говорит о неспособности считать, игнорировании или неосознании ситуации? Мне трудно ответить», — сказала Шакалене на прошедшей в Сейме пресс-конференции «Почему в Литве жертвы насилия только теоритически могут получать полагающуюся им помощь?».

Члены фракции Социал-демократической партии Шакалене, Альгирдас Сисас, Юозас Олекас, либерал Виктория Чмилите-Нильсен и консерватор Моника Навицкене зарегистрировали предложение к проекту бюджета на 2018 год — выделить 4 млн евро на программу специализированных центров помощи, по которой выделяется помощь жертвам насилия.

В 2016 году 66 547 лиц обратились в полицию относительно насилия в близком окружении. Абсолютное большинство пострадавших — женщины с детьми, но помощь правоохранительных органов получили только 10 890 обратившихся, то есть только в стольких случаях были начаты досудебные расследования относительно насилия в близком окружении.

На оказание гарантируемой государством специализированной комплексной помощи пострадавшим от насилия в близком окружении сейчас выделяется 666 тыс. евро в год.

Парламентский комитет по социальным делам и труду предложил увеличить финансирование на 300 тыс. евро, но Шакалене говорит, что выделять такую сумму — то же самое, что «приклеивать пластырь на покойника».

Председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас утверждает, что не понимает, согласно каким подсчетам было решено, что жертве насилия можно помочь с помощью 10 евро в год.

«Чтобы подсчитать, какое финансирование необходимо, не нужно выполнять затейливое моделирование: нужно взять расценки необходимых услуг и их средние показатели и прийти к выводу, что абсолютный минимум на одного человека — около 60 евро. Вообще эта сумма должна быть до 100 евро, чтобы можно было покрыть необходимые качественные услуги», — говорит Палуцкас.

«Мы можем говорить о правовых актах, хорошем и красивом настрое, но когда финансирование слишком маленькое, хороших вещей не сделаешь. У нас может быть велосипед, но если не будет цепи, мы будем крутить педали впустую, будет только раздражительность, злоба и отсутствие результата», — добавил Палуцкас.

Директор Вильнюсского женского дома, член правления коалиции неправительственных организаций «Права женщины — всеобщие права человека» Лилия Василяускене утверждает, что законы работают хорошо, люди стали понимать, что такое насилие, как его распознать, поэтому выросло число обращающихся лиц, а финансирование не увеличивается.

«У нас целая лавина обращений», — говорит она, добавляя, что в Вильнюсском женском доме число обращающихся женщин выросло на 60%, это если считать только сообщения, получаемые полицией.