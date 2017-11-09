Калуга, 9 ноября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, в Калуге были подведены итоги творческого конкурса педагогов «Возьмёмся за руки, друзья». В конкурсе принимали участие учителя и воспитатели школ и детских садов, а также педагоги учреждений дополнительного образования.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил педагогов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, всего в конкурсе приняли участие 765 педагогов, порядка 300 из них стали победителями и лауреатами в одной из 4 номинаций: вокал, фольклор и народная песня, хореография и художественное слово.

В центре дополнительного образования «Созвездие» состоялся гала-концерт и награждение победителей и лауреатов.

Участников конкурса поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Благодарю всех участников конкурса за преданность профессии педагога и творческое отношение к преподаванию, — обратился к собравшихся глава Калуги. — Вы своим личным примером прививаете учащимся интерес к искусству, мировой культуре и культуре родной страны, развиваете их способности и дарования. Желаю вам дальнейших успехов в творчестве и профессиональной деятельности».

Победители городского этапа конкурса в дальнейшем примут участие в областном конкурсе «Шире круг».