Челябинск, 9 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Планируется, что инфляция в России к концу 2017 года достигнет 2,5—2,7%, что свидетельствует о хороших основах экономики, заявил президент России Владимир Путин 9 ноября на встрече с рабочими компрессорного завода в Челябинске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент добавил, что снижение темпов инфляции приводит к снижению ключевой ставки Центрального Банка России, за которым следует снижение ставок по кредитам коммерческих банков.

«У Сбербанка много разных продуктов, я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение», — сказал Путин, отвечая на вопрос работницы завода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

Инфляция в России продолжает остается ниже целевого показателя в 4% годовых.