Москва, 9 ноября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Столичное управление МЧС 9 ноября распространило экстренное предупреждение о предстоящем в самое ближайшее время ухудшении погоды из-за тумана.

Artem Svetlov Туман в Москве

В ближайшие два часа туман сильно ухудшит видимость на дорогах и может спровоцировать рост числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует автовладельцам во время тумана снижать скорость движения и соблюдать дистанцию с идущим рядом транспортом.

Кроме того, столичные спасатели советуют и пешеходам повысить внимание и обозначать себя в тумане светоотражающими элементами, чтобы водители автотранспорта смогли их вовремя увидеть.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11−12 ноября в Москве и Подмосковье начнутся дожди и под влиянием североатлантических циклонов небо затянут плотные облака.