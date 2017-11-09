Москва, 9 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Федеральная служба охраны (ФСО) считает, что автомобили, которая она использует, должны быть оснащены проблесковыми маячками синего и красного цветов, а также иметь преимущество на дорогах перед обычными автолюбителями. Об этом сказано в проекте постановления правительства России, который опубликован сегодня, 9 ноября, на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Remigiusz Józefowicz Мигалка

Согласно этому документу, участники дорожного движения должны будут уступпать дорогу транспортным средствам с опознавательными знаками Федеральной службы охраны, а также не смогут их обгонять. В качестве опознавательного знака на транспортных средствах ФСО может быть установлен знак в виде двух фонарей с огнями синего цвета, расположенных не выше фар ближнего света.

Для получения преимущества на дороге транспортные средства ФСО должны будут включать звуковой сигнал и проблесковые маячки синего и красного цвета.

Кроме того, преимуществом предлагается наделить и те автомобили, которые сопровождают автомашины ФСО.

Руководство ФСО отмечает, что реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, уже предусмотренных ФСО России в федеральном бюджете.