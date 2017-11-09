Ижевск, 9 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Глава Удмуртии подтвердил версию о взрыве газа в жилом доме в Ижевске, часть которого обрушилась днем 9 ноября 2017 года.

Взрыв

«Основная версия — это всё-таки взрыв бытового газа. Последствия вы видите. В настоящий момент информация об одном погибшем», — заявил Бречалов.

Как информирует портал Сусанин, он также сообщил, что все необходимые оперативные действия предприняты, сформирован штаб по чрезвычайному положению.

«Всех эвакуировали. Все необходимые ресурсы подключены», — заявил глава республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября 2017 года рухнула часть девятиэтажного жилого дома. В целом подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

Под завалами были обнаружены двое раненых детей, которые были переданы медикам. Также сообщалось о двух погибших.

Основной версией происшествия остается взрыв бытового газа. Камеры наружного наблюдения, расположенные на соседних зданиях, зафиксировали и сам момент взрыва, и то, как часть стены и перекрытия складываются, как карточный домик.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают все службы экстренного реагирования. Продолжается разбор завалов и поиск погибших и раненых.