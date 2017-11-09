Санкт-Петербург, 9 ноября, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Партию древних икон, изъятых у контрабандистов сотрудниками Федеральной службы безопасности, передали сегодня, 9 ноября, в распоряжение Государственного Русского музея (ГРМ) в Санкт-Петербурге. Всего в музей передано 13 икон, обращенных в собственность государства по вступившим в законную силу судебным решениям, сообщила пресс-служба ГРМ.

Андрей Пронин ИА REGNUM УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Русский музей иконы, которые были изъятых у контрабандистов сотрудниками органов безопасности

Андрей Пронин ИА REGNUM Руководитель управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Сергей Булавский и ВРИО директора Русского музея Юрий Королев

В коллекцию музея отныне поступили образцы живописи XVIII—XIX веков, написанные в разных художественных центрах России и относящихся как к искусству ортодоксальной православной церкви, так и к старообрядческому письму.

«Наиболее интересным по исполнению и сохранным по живописи можно назвать образ Богоматери «Моление о народе», в позднее время получивший неточное название Боголюбской, что и закреплено в именовании на самой иконе», — отметили в Русском музее.

Андрей Пронин ИА REGNUM УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Русский музей иконы, которые были изъятых у контрабандистов сотрудниками органов безопасности

Также переданная музею икона апостола Иоанна связана с искусством Палеха — одного из ведущих иконописных центров Нового времени. Апостол изображен в момент создания Евангелия и с фигурой Ангела Премудрости Божией, «нашептывающего» святому текст Писания. Подобная иконография получила широкое распространение с XVI века и была особенно популярной в Палехе, где апостола Иоанна считали покровителем иконописцев.

Еще одна икона посвящена святому Николаю Чудотворцу, она выполнена в технике, характерной для мастеров владимирских иконописных сел.

«Среди других произведений — несколько различных изводов Богородичных икон — Одигитрии, Троеручицы, Печерской (с образами предстоящих преподобных Антония и Феодосия Печерских), Неопалимой Купины; а также сцены праздников <…> Еще три иконы представляют собой характерный тип избранных святых, которые заказывались в качестве домашних моленных образов», — добавляют в пресс-службе ГРМ.

Как только будут составлены все необходимые учетные документы, реставраторы Русского музея приступят к укреплению грунта и красочного слоя поступивших иконописных произведений.

Это уже вторая передача икон XVIII — XIX столетий из ФСБ в Государственный Русский музей — предыдущая состоялась в декабре 2015 года.

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Переданные сотрудниками ФСБ в музей произведения русского церковного искусства расширят фонды Русского музея и позволят экспонировать произведения на различных временных выставках.

Помимо Русского музея, изъятые у контрабандистов иконы получили от органов ФСБ за последнее время Государственный Эрмитаж и Санкт-Петербургская духовная академия.

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