Киев, 9 ноября, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили не представляет угрозы для Петра Порошенко, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. В данном случае Саакашвили выступает как инструмент: заявления о «народном импичменте» — одно из стремлений привлечь широкие массы населения, потому что некоторые выдвинутые ранее требования простым людям были не совсем понятны, они не казались затрагивающими интересы простого человека. Так Безпалько прокомментировал для ИА REGNUM недавние заявления главы партии «Рух новых сил» о так называемом народном импичменте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Народный импичмент» — это протест против социальной деградации, против президента, который воплощает государство. И не совсем понятно, как он (Михаил Саакашвили — прим. ИА REGNUM ) технически собирается претворять в жизнь этот самый «народный импичмент». Что это будет? Плебисцит? Референдум? Массовые протесты? Что в этом ключе сам Саакашвили предпочитает понимать под так называемым народным импичментом? Это выражение недоверия представителей регионов или каких-то общественных либо политических организаций?

По крайней мере с массовыми протестами у Саакашвили дело не особенно заладилось, более чем несколько тысяч человек он собрать не смог и, соответственно, заблокировать работу парламента и, уж тем более, администрации президента у него тоже не получилось. В данной ситуации все, что у него получилось, — это въехать на территорию Украины, не обладая паспортом гражданина страны», — говорит Богдан Безпалько.

По словам эксперта, подобные заявления сегодня — не более, чем риторика, которая призвана просто оживить протест настолько, насколько это возможно: вбросить новые лозунги и привлечь народ.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 7 ноября Михаил Саакашвили, выступая в Киеве, заявил о готовности к запуску «народного импичмента», если до 3 декабря не будет принят закон об импичменте президента Украины. Кроме того, экс-губернатор Одесской области заявил, что украинские власти игнорируют требования ввести антикоррупционные суды и снять депутатскую неприкосновенность, а в Верховную раду внесён только один законопроект об изменении избирательного законодательства на Украине.

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