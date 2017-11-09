Ижевск, 9 ноября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения части многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального управления СК.

18.mchs.gov.ru Обрушившийся дом в Ижевске

Следственная бригада СК РФ выехала на место трагедии и скоро приступит к работе и осмотру места происшествия.

На данный момент из-под завалов рухнувшей секции жилого дома №261 по улице Удмуртская спасены два человека.

Проводятся поисково-спасательные работы, на месте происшествия дежурят медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 16:00 мск на улице Удмуртской в Ижевске рухнула целая секция девятиэтажного жилого дома. Предварительной причиной обрушения назван взрыв бытового газа.