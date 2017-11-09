Ижевск, 9 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Ижевске из-под завалов рухнувшего жилого дома извлекли двоих пострадавших. Кроме того, в местных СМИ уже появилась информация об одном погибшем.

Vk.com, группа «Ижевск» Под завалами рухнувшего дома в Ижевске могут быть люди

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия в поисках пострадавших.

Ожидается прибытие на место главы Удмуртии Александра Бречалова.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 ноября 2017 года в Ижевске на улице Удмуртской рухнула часть 9 этажного жилого дома. Произошло обрушение перекрытий с 1 по 9 этаж.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. По рассказам очевидцев, обрушению предшествовали громкий хлопок и вспышка, после чего целый подъезд жилого дома обрушился.