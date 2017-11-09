Киев, 9 ноября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Ситуация в Киеве очень напоминает ту, что наблюдалась десять лет назад в Грузии — так заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал для ИА REGNUM обещание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начать процесс «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Саакашвили всеми силами, в том числе даже фактически развязав войну с Россией, пытался помочь Маккейну победить на выборах. Это ему не удалось. Выиграл Обама. Тогда, как по мановению волшебной палочки, появился господин Иванишвили с бешеными деньгами. Причем Саакашвили явно была дана команда его не трогать. Он (Иванишвили) начал скупать радио и телевидение. В итоге, кстати, не сам Иванишвили сменил Саакашвили. Человека от республиканцев сменили на людей демократов — на таких же антироссийских, но других», — рассказал Жарихин.

Эксперт отмечает, что здесь напрашивается аналогия: Порошенко помогал в избирательной кампании Хилари Клинтон, она проиграла. Позже в Киеве появляется Саакашвили, которого также явно была дана команда «не трогать».

«Я не исключаю, что республиканцы решили заменить Порошенко на такого же антироссийского, но на другого — своего, республиканского человека. Саакашвили в данном случае используется в качестве тарана, как в свое время был использован Иванишвили», — заключает аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября, выступая перед сторонниками у стен Верховной рады, экс-губернатор Одесской области и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что готов запустить процедуру «народного импичмента».

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — сказал Саакашвили.

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