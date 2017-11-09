Кириши, Ленинградская область, 9 ноября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В городе Кириши Ленинградской области 8 ноября торжественно открыли воинский мемориал «Сапёрам Ленинградского и Волховского фронтов». Его установили на месте, где в годы войны был осуществлен подрыв немецкого опорного пункта, сообщила газета «Киришский факел».

Https://vk.com/kirishi_club Памятник с ошибкой в Ленобласти

При этом в надписи на памятнике была допущена грубая ошибка: второе слово написано как «Лениградского…»

Это вызвало резкое возмущение местных жителей, которое они высказали в комментариях к заметке об открытии памятника в онлайн-версии газеты и в соцсетях.

«Вот тут видно, как работают контролирующие органы)) Лениградской…»;

«Позорная доска с опечаткой»;

«Пожалуйста, объясните всем — это ошибка в слове ленинградского на мемориале или так задумано?»;

«Наверно подумали, в посёлке и так сойдёт!»;

«Раньше за это расстреляли бы…»;

«Такой косяк, стыдно за земляков…;

«Кто принимал этот монумент? С нетерпением жду новости о том, что во всех смыслах позорная опечатка исправлена и памятник установлен действительно сапёрам Ленинградского и Волховского фронтов», —

— пишут жители Ленинградской области.

Это уже не первый подобный скандал в Ленинградской области, бросающий тень на память о Великой Отечественной войне. Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года у павильона музея «Прорыв блокады Ленинграда» появилась скульптурная группа из двух фигур солдат. Жуткий облик отлитых в металле воинов возмутил общественность.

«С барельефа на нас смотрит страшный монстр — получеловек-полуконь с огромными выпученными глазами, гигантским носом и уродливой зубастой челюстью», — написал представитель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Максим Цуканов на своей странице в соцсети. 12 января 2017 года уродливые и оскорбительные фигуры были демонтированы.

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Как отмечает издание «Киришский факел», инициатива создания мемориала сапёрам принадлежала Киришскому союзу офицеров, ее поддержали местные власти. Был объявлен конкурс на лучший проект, была создана комиссия, которая курировала ход работ. Финансировали проект за счет средств областного гранта, районного бюджета и местных строительных фирм. Памятный знак изготовила петербургская военно-мемориальная компания «Северо-Запад».