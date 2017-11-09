Курган, 9 ноября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Жители Кургана пишут обращения в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья с просьбами о спасении уток, которых стало больше, чем обычно в Центральном парке культуры и отдуха столицы Зауралья, особенно зимой. На данный момент оседлая группировка уток Кургана насчитывает порядка 250 особей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте.

Naturespicsonline.com Кряквы не прощаются!

Число зимующих урбанизированных диких уток постоянно растет — городские водоемы не замерзают, и птицы не улетают на юг. Также кряквы не спешат покидать свои места обитания по причине постоянного подкармливания горожанами. Даже в периоды, когда река Битевка, что в двух километрах от городского парка, полностью замерзает, птицы собираются на заснеженном льду в ожидании подкормки.

«При появлении человека с пакетом измельченного хлеба в руках они массово выбираются на берег, где безбоязненно кормятся наперебой с голубями. В утренние и вечерние часы заметны перемещения уток от плотины к парку и обратно», — поясняют особенности поведения курганских крякв в региональном департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Союз охраны птиц России постоянно и настоятельно просит не кормить уток. С наступлением сильных морозов горожане не спешат к пруду, спасая птиц. И кряквы гибнут.

«Утка питается в природе растительной пищей. В воде утка отфильтровывает съедобные части водорослей, мелкие микроорганизмы, рыбку, моллюсков, насекомых и их личинок. Мучная пища заполняет желудок, дает ощущение сытости, но от нее больше вреда. Если давать хлеб в большом количестве, у птиц забиваются зоб и желудок. Происходит закупорка, которая может вызвать заболевание желудочно-кишечного тракта и дисбактериоз», — говорит ветеринарный врач Екатеринбургского зоопарка Анна Бизюрева.

Отметим, что москвичи давно поднимают проблему столичных водоплавающих, которые в зимнее время служат украшением парков. Лебеди и крякви довольно часто в морозы примерзают ко льду акваторий. В Москве предлагают создать службу по спасению животных, укомплектовав ее необходимым спецснаряжением и спецтехникой.