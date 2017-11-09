Ижевск, 9 ноября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В Ижевске рухнула часть жилого многоэтажного дома на улице Удмуртской. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

Группа «Ижевск», vk.com В Ижевске рухнул жилой дом

О жертвах или пострадавших пока ничего не известно.

По предварительной информации, обрушению предшествовал взрыв. Возможно, что взорвался газ.

Полностью обрушился угол дома — магазин, располагавшийся на 1 этаже, и квартиры со 2 по 9 этаж.