Владимир, 9 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Во Владимирской области начались подготовительные работы к переносу линий электропередач от церкви Покрова на Нерли. Как сообщил портал «Зебра ТВ», сами работы пройдут зимой, чтобы снизить вред земель заповедного Боголюбовского луга от строительной техники.

Nickolas Titkov Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли

Сейчас в пойме реки Клязьма лежат новые металлические мачты. В данный момент «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» выполняет переустройство воздушной линии ЛЭП, чтобы освободить ландшафтно-исторический памятник Боголюбовский луг от опор.

«Участок линии, проходящий в настоящее время по территории луга, будет демонтирован. Эти работы запланированы на зимний период для минимизации риска повреждения почвы при работе строительной техники», — цитирует издание представителя компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о переносе ЛЭП задумались еще в 2013 году. Тогда директор комплекса «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» Владимир Андреев заявлял, что ОАО ФСК ЕЭС планировало выделить на эти цели более 3 млрд рублей. Закончить работы планировалось к 2018 году. Владимир Андреев обращался к губернатору Владимирской области Светлане Орловой с просьбой принять меры по ускорению переноса сетей.

Окончательное решение было принято в феврале 2016 года. Тогда сообщалось, что перенос обойдется примерно в 200—250 млн рублей, заявлялось о строительстве шести километров новых линий.

Справка ИА REGNUM. Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году по велению Андрея Боголюбского. Храм является памятником архитектуры федерального значения. С 1992 года входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Окружающий ее Боголюбовский луг имеет статус особо охраняемой природной территории (историко-ландшафтного комплекса) регионального значения.