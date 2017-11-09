Киев, 9 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией. Глава государства не будет подписывать законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», если в него внесут поправку с требованием разорвать дипсвязи. Об этом 9 ноября сообщают депутаты от фракции «Блока Петра Порошенко».

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностями», — сказал депутат от БПП Иван Винник в эфире телеканала «Прямой».

Также информацию о том, что БПП не поддержит скандальную поправку в законопроект «о реинтеграции Донбасса», подтвердил депутат от БПП Алексей Гончаренко.

«Эту поправку в целом не поддержит фракция «Блок Петра Порошенко», — рассказал Гончаренко в кулуарах Рады.

В свою очередь депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко считает, что президент Порошенко не пойдет на разрыв дипотношений с РФ, поскольку у него в РФ остается бизнес.

«Если бы Порошенко защищал интересы украинцев, а не собственные, мы бы давно жили в другой стране. Он разорвал бы дипломатические отношения с РФ, а не занимался своим бизнесом в Липецке», — написал Ляшко в Фейсбук.

В то же время представитель президента в Раде Ирина Луценко считает, что разрыв дипломатических отношений с Россией должен регулироваться отдельным документом.

«Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиарились на этом вопросе чисто патриотические силы… Это должен быть совсем другой закон. Если законодатели, которые внесли в предложенную президентом стратегию, видят такую возможность, пусть они предложат отдельный закон. Это не может быть одна строчка в два предложения. Это должен быть закон, это должна быть прописана процедура, как действуют те или иные органы, открываем-закрываем границы и очень много процедурных вопросов», — пояснила Луценко.

Кроме того, 9 ноября директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук отметил, что президент Порошенко не пойдет на разрыв дипотношений с РФ, чтобы не сорвать «Большую сделку» Вашингтона и Москвы.

«Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией. А то непонятно было сразу, что это фейк для ушей «патрыотов»? За такую попытку сорвать «Большую сделку» Вашингтон мог «хромую утку» и раньше 19-го поменять…» — пишет Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

Ранее, 8 ноября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о разрыве дипотношений считают суверенным делом Украины. При этом он прогнозирует, что из-за этого пострадают как украинцы, так и россияне.

«Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное — это нанесет урон интересам людей как на самой Украине, так и в России».

Песков отметил, что в последние годы Украина принимала немало решений, которые имели негативные последствия, в частности, для урегулирования ситуации в Донбассе.

Как сообщалось, 8 ноября депутат от БПП Винник заявил, что предложит внести в закон «о реинтеграции Донбасса» поправку с обращением к правительству Украины разорвать дипотношения с РФ. Он призвал Кабмин «привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно — разрыв дипломатических отношений».

При этом депутат пояснил, что идея разрыва дипотношений является не самой резонансной поправкой к законопроекту № 7163.

«Есть много правок, например, об экспроприации российской собственности или даже запрете въезда российским гражданам на территорию Украины», — сказал Винник в комментарии на канале «112 Украина».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» написала, что в закон «об интеграции Донбасса» может быть внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с РФ. По данным газеты, такую поправку внес депутат из фракции БПП Винник.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне»,— объяснил «Ъ» свои мотивы сам автор поправки Винник.

Ранее, 16 августа 2016 года, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает дипломатические отношения с РФ и не намерена их разрывать.

«Мы поддерживаем дипломатические отношения, несмотря на российскую агрессию. У нас миллионы украинцев в России, о которых мы должны заботиться. Если Россия так решит (разорвать дипломатические отношения, — ред.), то это ее ответственность», — сказал Климкин.