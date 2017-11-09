Калуга, 9 ноября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Калуге впервые будут отмечать День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Как сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 11 ноября на концертной площадке Гостиного двора пройдет фестиваль творчества «Великое стояние на Угре 11 ноября 1480 года», а 12 ноября в городе торжественно откроют памятник Великому князю московскому Ивану III.

Миниатюра летописного свода. XVI век Стояние на Угре

Праздник установлен региональным законом о праздниках и памятных датах. В программе — выставка-ярмарка народных ремёсел и изделий прикладного творчества, лазерное шоу, выступления творческих коллективов областного центра, группы «После 11» театра русской песни Надежды Бабкиной и певицы Дарьи Волосевич.

12 ноября на площади Старый Торг в Калуге состоится торжественной открытие памятника Великому князю московскому Ивану III. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Калужской области.

Напомним, инициатива сделать 11 ноября памятной датой в честь окончания стояния на реке Угре в 1480 году, которым завершился период ордынского ига, изначально была озвучена губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Её поддержали Министерство культуры РФ, Общественная палата Российской Федерации, Калужская митрополия Русской православной церкви, а также более 40 общественных организаций и все национальные общины калужского региона.

Отметим, победное стояние на Угре привело к образованию суверенного Московского государства. Оно было де-юре признано соседними странами. Во многом успех Великого стояния был достигнут благодаря дипломатическим способностям Ивана III.