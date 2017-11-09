Москва, 9 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Причина упорства американской стороны в вопросе использования Дамаском химического оружия в Сирии заключается исключительно в геополитических интересах Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«То, с какой настойчивостью, напором и иногда даже хамством американская дипломатия, в том числе в зале Совета Безопасности, ведёт разговор о применении, с их точки зрения, Дамаском химического оружия, очень напоминает их тактику времён начала 2002—2003 года. Но это никакие не были ошибки. Это была планомерная, спланированная, запрограммированная акция по продавливанию своих геополитических интересов», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что аналогичные по категоричности заявления делались главой Госдепартамента США и постпредами США при ООН в зале Совета Безопасности и в начале 2000-х годов.

«Точно такая же горячая, без правил и дипломатической этики, напористая полемика велась в ООН относительно «преступного режима Хусейна», который якобы разрабатывал и оружие массового уничтожения, и имел далеко идущие планы по мировому господству, и якобы также сотрудничал с террористами», — напомнила дипломат.

При этом уже давно не осталось никаких оснований считать такую полемику ничем иным, как не целенаправленным введением в заблуждение членов Совета Безопасности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В пример она привела недавно вышедшие мемуары бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна, в которых содержатся пояснения о сомнительных причинах начала военной кампании против Ирака в 2003—2011 годах.

В частности, британский экс-премьер указал, что США «намеренно ввели англичан в заблуждение, скрыв от них подготовленный ещё в 2002 году военной разведкой сверхсекретный доклад, в котором наличие оружия массового уничтожения у Багдада ставилось под серьёзное сомнение».

«Даже от своих ближайших партнёров, союзника были скрыты данные, которыми в тот момент руководство США обладало. По словам Брауна, в документе, о котором он узнал лишь в прошлом году, — так написано, — указывалось на то, что американским военным не удалось обнаружить в Ираке объекты, на которых производилось, тестировалось или хранилось биологическое оружие», — заявила Захарова, добавив, что аналогичная позиция была изложена в докладе и по вопросу ядерного и химического оружия.

Напомним, что 7 ноября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором были представлены выводы ОЗХО-ООН по химической атаке в Хан-Шейхуне. В этом документе ответственность за химатаку эксперты возложили на Дамаск. Первой из членов СБ ООН доклад прокомментировала постпред США Никки Хейли, заявив, что Вашингтон поддерживает сделанные в нём выводы.