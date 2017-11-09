Симферополь, 18 апреля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», сообщили «Известия» 18 апреля, ссылаясь на источник.

Кадр из видео

По информации журналистов, в местах проживания задержанных изъяли экстремистскую литературу, ножи и кастеты, а также пропагандистские материалы с лозунгами в поддержку украинских националистов и идеологии фашизма. Также у одного из задержанных обнаружили флаг США.

В телефонах экстремистов нашли контакты украинского террористического формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинской националистической структуры «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сообщается, что в том числе задержали главаря группировки. Он призывал к нападению на мигрантов и правоохранителей, а также проводил спортивные тренировки и занятия по изготовлению коктейлей Молотова. Экстремисты действовали под флагом России, маскируя тренировки под патриотические акции. При этом главарь структуры планировал создать в России отряд для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года российские силовики задержали ряд лидеров «Белой масти». Правоохранители установили, что они готовились совершать тяжкие преступления против интересов России. Задержания прошли в ряде регионов, среди задержанных были судимые. При обыске у экстремистов нашли оружие и пропагандистские материалы.