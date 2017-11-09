Москва, 9 ноября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Госдума не будет вводить платную регистрацию животных или вводить дополнительный налог на них. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

rihaij Кот

В ходе заседания комитета парламентарий обратил внимание на то, что в СМИ появилась информация о том, что депутаты планируют ввести платную регистрацию или идентификацию животных или обложить эту процедуру налогом.

«Повторяю, коллеги, платной регистрации нет, налога нет», — сказал Бурматов.

По его словам, в СМИ и интернете идут спекуляции на эту тему, что отрицательно влияет на работу над законопроектом об ответственном обращении с животными. В частности, нередко цитируется интервью депутатов прошлого созыва о том, что Госдума обсуждает вариант налога или платной регистрации животных.

Между тем, как рассказал в ходе заседания зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Панов («Единая Россия»), речь идет о том, что с 2015 года по инициативе правительства были внесены изменения в закон о ветеринарии, которые обязывают проводить идентификацию животных для предотвращения распространения опасных болезней. В этот перечень животных также попали кошки и собаки. Как отметил Панов, в правительстве сегодня идет обсуждение вопроса об исключении домашних животных из этого списка.

«Но с точки зрения того, насколько это будет сложно, некомфортно и дорого — это вопросы все сняты. Все действия, которые предлагаются правительством по учету животных, бесплатны, и при учете человеку дается номер идентификации — и он его крепит к ошейнику или пишет на нем, это его добровольные действия. Граждане и сейчас чипируют своих животных, просто это чипирование теперь будет привязано к номеру регистрации», — подчеркнул Панов.

В то же время, как напомнила зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»), законопроект сегодня находится в высокой степени готовности.

«Но поскольку не только Госдума является субъектом законодательной инициативы, и наше мнение должно быть подкреплено и Советом Федерации, и администрацией президента, и правительством РФ, мы сегодня ищем тот самый компромисс, чтобы принять самый главный комплексный закон, в котором заложены понятия жестокого обращения с животными», — отметила Тимофеева.

Законопроект об ответственном обращении с животными депутаты планировали принять во втором чтении еще в весеннюю сессию 2017 года. Между тем работа над документом ведется до сих пор. Накануне в Госдуму поступил законопроект, сопровождающий эту инициативу и ужесточающий уголовное наказание за жестокое обращение с животными. Согласно нему, нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы.