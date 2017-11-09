Санкт-Петербург, 9 ноября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Безвизовый режим между Россией и Финляндией обсудят на дискуссионном форуме с участием финских и российских парламентариев, который организован по случаю празднования 100-летия независимости Финляндии. Об этом 9 ноября сообщил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM. Депутат также заявил об «оккупации» Финляндии в ходе советско-финской войны.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

Милонов считает, что необходимо форсировать введение обоюдного безвизового режима между двумя странами, а также устроить duty free для финнов на территории России.

«Сейчас мы будем встречаться с нашими друзьями из финского парламента не за столом больших скучных русско-финских переговоров с недомолвками, ужимками и дипломатической финифтью. Мы встретимся в более неформальной обстановке, и вопрос будет конкретный стоять: давайте, наконец, закончим историю с безвизом. Давно уже надо начинать спокойно друг к другу ездить. Это нужно не русским в первую очередь, у русских у всех есть визы. Это нужно больше финнам, они хотят сюда ездить, у нас дешевые продукты, они хотят их покупать. С нашей стороны давайте закончим эту чехарду с таможней, когда людям не дают (продукты) вывозить. В ноги надо кланяться! Везет наши сосиски? «Спасибо», «kiitos» будем говорить каждому. Ввести duty free! Это нормальная практика, чтобы люди знали — приезжаешь сюда, получаешь НДС назад. Вводим безвизовый обмен «русские — финны», и всё. Наплевать на каких-то там албанцев, они не нужны нам, эти албанцы», — объяснил свою позицию народный избранник.

Виталий Милонов напомнил, что история взаимоотношений России и Финляндии очень сложна, и в ней нашлось место и трагическим событиям.

«Это как некая история калевальской любви и ненависти, история преодоления вражды через некую генетическую любовь, потому что невозможно ссориться со своим собственным народом. Надо понять, что половина русских — это финны, финно-угры», — заметил Милонов.

Депутат Госдумы также заявил, что в России «зимняя» (советско-финская) война 1939—1940 годов так и не получила должной оценки. По мнению Милонова, виной тому — «определенные анахронизмы в обществе», хотя, на его взгляд, давно пора признать ту войну оккупацией финской территории.

«Мы стесняемся о ней говорить, стесняемся признать, что это была оккупация Финляндии, по сути дела. Мы не говорим о результатах Второй мировой войны, это другая история. А в 1939 году у деревни Майнила не финны начали наступление, а советские войска, благодаря тому, что Сталину так захотелось. Он слушал доклады не очень компетентных военачальников, которые обещали за несколько дней занять Финляндию, в результате чего укокошили две трети ВВП на эту «маленькую войну». Не смогли взять Финляндию, слава богу, что не взяли до конца. Но мы через это всё прошли. Финны — маленький, но гордый народ, и каждый раз мы находимся в состоянии протянутых друг другу рук», — подчеркнул депутат.

Читайте также: Майнильский инцидент: когда повод уже не важен

Напомним, 26 ноября 1939 года на тогдашней границе СССР и Финляндии у деревни Майнила (ныне поселок Майнило Выборгского района Ленинградской области) произошел трагический инцидент, который спустя четыре дня стал поводом к началу кровопролитной советско-финляндской войны 1939—1940 годов. Историки не пришли к единому мнению о том, кто несет ответственность за этот «казус белли».

Война завершилась подписанием мирного договора 12 марта 1940 года. Вместо изначально предлагавшегося Москвой отступления финского государства на 50 километров от Ленинграда граница между СССР и Финляндией оказалась отодвинута на 120—130 км. Финляндия потеряла 11% своей прежней территории, включая Выборг и весь Карельский перешеек, западное и северное Приладожье, ряд островов Финского залива и острова Выборгского залива.