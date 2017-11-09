Краснодар, 9 ноября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. С новым законом «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», который предполагает упрощение системы контроля за производством вина географического наименования и схем получения на него лицензий, эта отрасль в Краснодарском крае совершит мощный скачок в своём развитии. Такую уверенность высказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект.

Admkrai.krasnodar.ru Виноград

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«В первую очередь, учитывались интересы наших кубанских производителей, прежде всего, в регулировании производства вина уже не как алкоголя, а как сельхозпродукта, — отметил Кондратьев, напомнив, что Краснодарский край активно лоббировал этот закон на федеральном уровне.

Глава региона считает, что принятие документа повысит интерес со стороны небольших хозяйств, которые производят вина из собственного винограда.

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Добавим, что Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции региона в виноградарстве и виноделии России. В 2016 году на Кубани был собран рекордный с 1993 года урожай винограда. Валовый сбор составил 238 тыс. тонн при средней урожайности 107 центнеров с гектара. Выросли и объемы производства вина — на 2,2% по сравнению с 2015 годом. По производству виноградных вин Кубань занимала первое место, шампанского — второе.

Как отметил на отраслевой пресс-конференции в феврале 2017 года президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович, «эти цифры могли быть выше, если бы был принят и заработал в полную силу комплекс законов для отрасли».

По данным регионального Минсельхоза, в 2017 году на начало октября в Краснодарском крае было собрано 122 тыс. тонн винограда, в том числе 11,3 тыс. тонн столового, при урожайности 99,1 ц/га. Площади, отведенный под этот вид ягоды, расширяются. Так, виноградарскими предприятиями региона уже в текущем году планируется заложить около 1,5 га новых виноградников и высадить около 4,4 млн штук саженцев. В том числе, столовых сортов — на площади 200 га, технических — 1,3 тыс. га, что на 16% выше уровня 2016 года. Весной уже было заложено 401 га.

Admkrai.krasnodar.ru Уборка винограда

На сегодня виноградарской отрасли Кубани занято 212 хозяйств, в том числе 65 специализированных и 147 крестьянско-фермерских, которые занимаются выращиванием винограда на 1120 га земли — 4,5% от общей площади виноградников на Кубани.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, инициированный группой депутатов от «Единой России», вводит для винодельческой отрасли отдельные правила регулирования.

Так, в частности, депутаты прописывают основные понятия, необходимые для отрасли, а также определяют принципы направления государственного стимулирования этих отраслей. В документе виноградарство и виноделие определены как виды предпринимательской деятельности, относящиеся к сельскохозяйственному производству. Также предлагается сделать обязательным ведение реестра виноградных насаждений, проводить инвентаризацию виноградников и декларирование урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Нововведения коснутся и винодельческой продукции, защищенной географическим указанием и наименованием места происхождения.