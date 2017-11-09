Токио, 10 ноября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Призывы России и Китая к дипломатическому решению проблемы КНДР не находят отклика у японского руководства. Определенным образом официальный Токио даже побуждает США усиливать давление на Северную Корею, при том, что с Пхеньяном можно договариваться — при условии уважительного диалога, ведущегося на равных, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой Токио против военного решения, которое ставит под удар саму Японию, и японский премьер-министр Синдзо Абэ не подталкивает Трампа к определенным шагам, а, наоборот, удерживает от безрассудства. Тем не менее визит Трампа в Японию как раз показал, что Абэ не намерен искать способов нормализации отношений с КНДР, более того, признает упрек Трампа в отношении того, что не приказал сбить экспериментальные северокорейские ракеты, траектория которых частично проходила над японским островом Хоккайдо. Также Абэ согласился приобретать все большее число американских противоракетных систем и иных вооружений с намеком, что в следующий раз эти системы будут использованы против ракет КНДР. Абэ поддерживает идею Трампа о экономическом давлении на КНДР, включающую полное прекращение поставок энергоносителей, продовольствия и предметов первой необходимости. О том, что сейчас не время «диалога ради диалога», а время оказать максимальное давление, Абэ заявил прямым текстом.

С идеей Трампа несогласны не лидеры Японии и Южной Кореи, а граждане этих государств, отказывающиеся становиться живыми мишенями в угоду амбициям правительств. Протесты очевидны, так, токийцы вышли на улицы во время визита Трампа, критикуя хозяина Белого дома за агрессию и безответственные комментарии в сторону Ким Чен Ына. Приезд Трампа в Южную Корею граждане также предварили акциями протеста под лозунгом «Нет войне!».

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