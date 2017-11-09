Ирина Юрина ИА REGNUM Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на форуме в Челябинске

12:34 В Челябинске 9 ноября проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На пленарном заседании выступят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Затем ожидается подписание двусторонних документов.

12:36 Всего на форум зарегистрировались более 1300 человек, в том числе порядка 300 журналистов. В пресс-центре оборудованы рабочие места для представителей СМИ.

12:40 Первые мероприятия в рамках форума прошли уже 8 ноября. В Южно-Уральском государственном университете состоялся форум ректоров России и Казахстана. Ранее по теме: Участники форума России и Казахстана съезжаются в Челябинск

12:46 Одним из главных мероприятий первой половины 9 ноября стало заседание Российско-Казахстанского делового совета.

12:49 Заседание было посвящено главной теме форума — развитию человеческого капитала. Одним из основных вопросов стало соответствие системы образования нуждам бизнеса, особенно малого и среднего. Представители как России, так и Казахстана отметили, что пока этим нуждам она соответствует не полностью.

12:54 Открыл заседание Российско-Казахстанского делового совета вице-президент торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. В своём выступлении он отметил парадокс: в вузах России обучаются почти 4,5 млн студентов, при этом работодателям не хватает кадров, а выпускники не знают, куда идти дальше. «Необходимо ответить на вопрос, кого и для чего мы готовим», — отметил Падалко. С ним согласился и председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

12:59 На форуме собрались министры и главы регионов России и Казахстана. Уже заключены первые договорённости. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью — в числе подписанных на полях форума. Свои подписи под ним поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. [[[picture1]]]

13:05 Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил важность подобного рода мероприятий для взаимоотношений двух стран.

13:08 Погода в Челябинске вполне гостеприимная. Солнце, синее небо и температура в плюсовой отметке. И главное — чистый воздух, что особенно ценно для периодически задыхающихся от смога горожан.

13:12 [[[picture3]]] Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ждут на форуме уже в ближайшее время. Перед пленарным заседанием президенту России собирались показать выставку на тему «Развитие человеческого капитала».

13:18 Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представила на форуме вузы Казахстана. Она отметила необходимость создания филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане. По её мнению, это укрепит систему образования обеих стран и будет способствовать конкурентоспособности специалистов. [[[picture2]]]

13:24 Форум проходит на заводе «Русские электрические двигатели». Производство на этом предприятии было запущено в январе 2017 года.

13:33 Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Челябинск принимает уже во второй раз. Первый был в 2005 году.

13:37 Журналистам запретили покидать пресс-центр. На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

13:40 Основные мероприятия форума транслируются в пресс-центр на большом экране. Там же будет идти и трансляция пленарного заседания. Пока оно не началось. Напомним, в пленарном заседании примут участие Путин и Назарбаев. [[[picture4]]]

13:45 После пленарного заседания предстоит подписание совместных документов. Среди них — программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан и совместное заявление по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

13:50 «Мы видим потенциальный эффект от реализации этого документа и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — заявил директор департамента международного сотрудничества министерства национальной экономики Казахстана Кайрат Торебаев, комментируя ожидаемое подписание программы приграничного сотрудничества.

13:56 На пленарной сессии «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество как фактор развития человеческого капитала» много говорили о развитии туризма. Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Виталий Гудин отмечает хорошие перспективы сотрудничества в этой сфере «Южный Урал и Казахстан должны сотрудничать в сфере развития туризма, а конкуренция может служить подстегивающим фактором. У нас есть гастрономический, национальный и экотуризм, где мы не конкурируем, а гармонично дополняем друг друга», — заявил Гудин.

14:01 Кстати, уже стала известна тема XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он пройдёт в 2018 году, и на нём будут обсуждать туризм.

14:08 Актуальный для челябинцев вопрос о качестве воздуха тоже обсуждали на форуме. Вице-губернатор Руслан Гаттаров отметил, что примерно 180 дней в году в регионе отмечается безветренная погода. Соответственно, образуется смог со всеми неблагоприятными для граждан последствиями. Ранее читайте: Гаттаров: В Челябинске по полгода нет ветра

14:14 Журналистов из пресс-центра пока не выпускают. Пленарное заседание скоро должно начаться.

14:21 [[[picture6]]] Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подписал на полях форума соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. Он отметил тесные связи между двумя регионами. Так, за последние пять лет количество совместных казахстано-российских предприятий выросло на 40%.

14:27 Среди обсуждаемых вопросов — дуальное образование, это когда выпускник образовательного учреждения одновременно проходит производственную практику и на производство уходит уже подготовленным. Это интересно и востребовано, в том числе в Башкирии», — заявил глава республики Рустэм Хамитов. [[[picture5]]]

14:36 Также Кумар Аксакалов анонсировал развитие туристического направления в регионе. Он пояснил, что жители России любят отдыхать на живописных казахстанских озерах, потому местные власти уделяют внимание ремонту дорог. В планах ряд проектов в сфере туризма, добавил аким, которые станут приятным сюрпризом для гостей из России.

14:43 К приезду Владимира Путина Челябинск прибрали. И воздух чистый. «Владимир Владимирович, почаще приезжайте!» — шутливо пишут горожане на форумах и в соцсетях.

14:47 В рамках форума уже подписано несколько документов. Соглашения о сотрудничестве заключены между Башкирией и Павлодарской областью (Казахстан), Пензенской и Западно-Казахстанской областью, а меморандум — между Алтайским краем и Восточно-Казахстанской областью.

14:53 Кроме того, соглашение стратегическом партнёрстве подписали заместитель председателя правления «Газпромбанка» Ян Центер, генеральный директор АО «Конар» Валерий Бондаренко и управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Ермек Баймуханов. А АО «Росэкономбанк» и АО «БРК-Лизинг» подписали соглашение о кредитной линии.

14:56 Владимир Путин прибыл в Челябинск, сообщает пресс-служба Кремля.

15:02 Главным мероприятием форума является пленарное заседание. Участие в нём примут президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Но пока оно не началось.

15:06 Владимир Путин посетил «Челябинский компрессорный завод». Также в программе визита — встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

15:13 [[[picture7]]] Перед пленарным заседанием Владимир Путин ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала».

15:18 После пленарного заседания ожидается подписание двусторонних документов.

15:23 После Челябинска президент России направится во Вьетнам, где 10 ноября пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

15:30 Пленарное заседание вот-вот начнётся. Журналисты в готовности.

15:36 На площадке форума работает выставка «Развитие человеческого капитала». Один из пунктов визита Владимира Путина в Челябинск. [[[picture10]]]

15:42 Президент Финансовой академии в Астане Наталья Коржова рассказала на форуме о сетевом финансовом институте, который создается на базе шести вузов из разных стран. Это происходит в преддверии формирования к 2025 году единого финансового рынка. Вуз позволит готовить специалистов в соответствии с требованиями времени, считает Коржова. [[[picture9]]]

15:50 На улицах Челябинска из-за перекрытых дорог местами — скопления машин. Местами отмечаются заторы. Впрочем, сервис «Яндекс.Пробки» показывает шесть баллов. Это столько же, сколько в соседнем Екатеринбурге.

15:55 В центре Челябинска задержали противников строительства Томинского ГОКа. Как заявил в соцсетях один из местных активистов, они проводили одиночные пикеты. Всего задержаны три человека. В полиции пока не прокомментировали эту информацию.

16:00 [[[picture11]]] На форум уже прибыли Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

16:04 Владимир Путин не исключил снижения процентных ставок по ипотеке. Экономическая ситуация благоприятствует скорому понижению ключевой ставки Центрального банка России, а это повлечёт и падение ставок по ипотеке, заявил президент России на встрече с рабочими Челябинска, сообщает Россия24.

16:08 Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поприветствовали друг друга на форуме межрегионального сотрудничества. Казахский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятие.

16:15 В трансляции сделан перерыв. Главы государств, предположительно, осматривают выставку или беседуют. Часть съемочных групп покинула пресс-центр, отправившись в помещения, где размещена экспозиция.

16:23 На XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана определились с «локомотивами развития» России и Казахстана. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что такими «локомотивами» являются отрасли, связанные с цифровой экономикой. По его словам, сфера информационных технологий очень быстро развивается. В 2016 году число занятых в ней людей было уже 2,3 млн человек, при этом в 2013 году — всего 1,5 млн. «Темпы ежегодного прироста — около 10%, при том, что по другим отраслям экономики в среднем они составляют 2—3%», — отметил министр.

16:29 Врио губернатора Омской области Александр Бурков отметил высокий промышленный потенциал Челябинской области. «У Челябинской области есть, чему поучиться», — сказал Бурков. [[[picture12]]]

16:37 Пленарное заседание форума пока не началось. Все в ожидании.

16:43 Стали известны подробности визита Владимира Путина на «Челябинский компрессорный завод». Здесь президент России осмотрел цеха листообработки и готовой продукции, ознакомился с производственным процессом и ответил на вопросы рабочих, сообщает пресс-служба Кремля. На заводе президента сопровождали полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, глава Минпромторга России Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также генеральный директор предприятия Альберт Ялалетдинов.

16:49 Россия и Казахстан могут создать новый глобальный рейтинг высших учебных заведений. Об этом по итогам прошедшего 8 ноября форума ректоров двух стран заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Мероприятие прошло в рамках Форума межрегионального сотрудничества, основные мероприятия которого проводятся сегодня, 9 ноября. Напомним, в Челябинске уже находятся президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

16:53 Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев обсудили в Челябинске актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

16:59 Владимир Путин напомнил о том, что именно Нурсултану Назарбаеву принадлежала идея проводить ежегодные форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным», — отметил президент России. Назарбаев, в свою очередь, напомнил о том, что договорённость о проведении такого мероприятия была достигнута в 2002 году. Напомним, форумы проводятся с 2003 года.

17:07 В рамках форума представители Казахстана намерены подписать 30 межрегиональных и 10 межправительственных соглашений, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев. «Думаю, сегодняшняя наша встреча тоже будет иметь большое значение для нашего сотрудничества», — выразил надежду глава Казахстана.

17:08 Началось пленарное заседание. В большой зал вошли главы России и Казахстана. Владимир Путин говорит приветственное слово.

17:09 Российский лидер говорит о сотрудничестве России и Казахстана, благодарит Нурсултана Назарбаева за переговоры в Астане по Сирии.

17:11 Между регионами РФ и Казахстана действуют порядка 400 соглашений о сотрудничестве. Планируется подписание ряда документов, включая соглашения с Челябинской областью, отметил Путин. С начала текущего года заметно подросла взаимная торговля. Встречные поставки увеличились на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года, добавил президент.

17:13 Путин говорит о важности развития цифровых технологий. Важная сфера — образование. Связи между вузами РФ и Казахстана будут расширяться.

17:15 «Хотел бы пожелать вам успехов по развитию межрегионального сотрудничества в самых разных областях», — закончил своё выступление Владимир Путин. Слово взял глава Казахстана.

17:16 Назарбаев отметил, что договор о сотрудничестве между РФ и Казахстаном устремлен в 21 век. В центре внимания — человеческий капитал, ведь технологии, особенно цифровые, стремительно развиваются, сказал он.

17:21 Глава Казахстана говорит о системе образования. В перспективных казахстанских школах дети учатся на трех языках — казахском, русском и английском, отметил он. Идет активная работа по цифровизации образования. Сегодня более 30 вузов Казахстана проводят совместные исследования с российскими вузами, такое сотрудничество будет развиваться.

17:22 В регионах Казахстана должны быть открыты филиалы российских вузов. «Предлагаю организовать совместные школьные олимпиады по биологии, физике, химии и другим предметам», — отметил Назарбаев.

17:27 Назарбаев говорит о развитии медицины, социальной сферы. Будет формироваться общий рынок труда РФ и Казахстана, отметил он. В заключение казахстанский лидер анонсировал подписание 40 соглашений между двумя государствами и их регионами.

17:28 «Нужно проработать вопрос создания электронной биржи труда в рамках ЕАЭС», — заявил Назарбаев.

17:29 Слово берет министр образования РФ Ольга Васильева. Она говорит о приоритете развития человеческого капитала. Знание, образование, качество жизни — главные направления.

17:34 Васильева говорит о повышении конкурентоспособности российских вузов. Так, в течение последних двух лет они входят в сотню лучших мировых вузов. В российских вузах учатся 243 тыс. студентов из 173 стран мира. При этом около 70 тыс. из них — граждане Казахстана. Наиболее востребованы у казахстанских студентов МИФИ, РУДН, ВШЭ, МФТИ,