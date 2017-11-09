Путин и Назарбаев на форуме в Челябинске: онлайн-трансляция
В Челябинске 9 ноября проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На пленарном заседании выступят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Затем ожидается подписание двусторонних документов.
Всего на форум зарегистрировались более 1300 человек, в том числе порядка 300 журналистов. В пресс-центре оборудованы рабочие места для представителей СМИ.
Первые мероприятия в рамках форума прошли уже 8 ноября. В Южно-Уральском государственном университете состоялся форум ректоров России и Казахстана.
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Одним из главных мероприятий первой половины 9 ноября стало заседание Российско-Казахстанского делового совета.
Заседание было посвящено главной теме форума — развитию человеческого капитала. Одним из основных вопросов стало соответствие системы образования нуждам бизнеса, особенно малого и среднего. Представители как России, так и Казахстана отметили, что пока этим нуждам она соответствует не полностью.
Открыл заседание Российско-Казахстанского делового совета вице-президент торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. В своём выступлении он отметил парадокс: в вузах России обучаются почти 4,5 млн студентов, при этом работодателям не хватает кадров, а выпускники не знают, куда идти дальше.
«Необходимо ответить на вопрос, кого и для чего мы готовим», — отметил Падалко. С ним согласился и председатель правления внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.
На форуме собрались министры и главы регионов России и Казахстана. Уже заключены первые договорённости. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью — в числе подписанных на полях форума. Свои подписи под ним поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.
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Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил важность подобного рода мероприятий для взаимоотношений двух стран.
Погода в Челябинске вполне гостеприимная. Солнце, синее небо и температура в плюсовой отметке. И главное — чистый воздух, что особенно ценно для периодически задыхающихся от смога горожан.
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Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ждут на форуме уже в ближайшее время. Перед пленарным заседанием президенту России собирались показать выставку на тему «Развитие человеческого капитала».
Вице-президент Назарбаев Университета Кадиша Даирова представила на форуме вузы Казахстана. Она отметила необходимость создания филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане. По её мнению, это укрепит систему образования обеих стран и будет способствовать конкурентоспособности специалистов.
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Форум проходит на заводе «Русские электрические двигатели». Производство на этом предприятии было запущено в январе 2017 года.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана Челябинск принимает уже во второй раз. Первый был в 2005 году.
Журналистам запретили покидать пресс-центр. На форуме ждут Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.
Основные мероприятия форума транслируются в пресс-центр на большом экране. Там же будет идти и трансляция пленарного заседания. Пока оно не началось. Напомним, в пленарном заседании примут участие Путин и Назарбаев.
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После пленарного заседания предстоит подписание совместных документов. Среди них — программа приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан и совместное заявление по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Мы видим потенциальный эффект от реализации этого документа и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — заявил директор департамента международного сотрудничества министерства национальной экономики Казахстана Кайрат Торебаев, комментируя ожидаемое подписание программы приграничного сотрудничества.
На пленарной сессии «Трансграничное и межрегиональное сотрудничество как фактор развития человеческого капитала» много говорили о развитии туризма. Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Виталий Гудин отмечает хорошие перспективы сотрудничества в этой сфере
«Южный Урал и Казахстан должны сотрудничать в сфере развития туризма, а конкуренция может служить подстегивающим фактором. У нас есть гастрономический, национальный и экотуризм, где мы не конкурируем, а гармонично дополняем друг друга», — заявил Гудин.
Кстати, уже стала известна тема XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он пройдёт в 2018 году, и на нём будут обсуждать туризм.
Актуальный для челябинцев вопрос о качестве воздуха тоже обсуждали на форуме. Вице-губернатор Руслан Гаттаров отметил, что примерно 180 дней в году в регионе отмечается безветренная погода. Соответственно, образуется смог со всеми неблагоприятными для граждан последствиями.
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Журналистов из пресс-центра пока не выпускают. Пленарное заседание скоро должно начаться.
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Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подписал на полях форума соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. Он отметил тесные связи между двумя регионами. Так, за последние пять лет количество совместных казахстано-российских предприятий выросло на 40%.
Среди обсуждаемых вопросов — дуальное образование, это когда выпускник образовательного учреждения одновременно проходит производственную практику и на производство уходит уже подготовленным.
Это интересно и востребовано, в том числе в Башкирии», — заявил глава республики Рустэм Хамитов.
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Также Кумар Аксакалов анонсировал развитие туристического направления в регионе. Он пояснил, что жители России любят отдыхать на живописных казахстанских озерах, потому местные власти уделяют внимание ремонту дорог. В планах ряд проектов в сфере туризма, добавил аким, которые станут приятным сюрпризом для гостей из России.
К приезду Владимира Путина Челябинск прибрали. И воздух чистый. «Владимир Владимирович, почаще приезжайте!» — шутливо пишут горожане на форумах и в соцсетях.
В рамках форума уже подписано несколько документов. Соглашения о сотрудничестве заключены между Башкирией и Павлодарской областью (Казахстан), Пензенской и Западно-Казахстанской областью, а меморандум — между Алтайским краем и Восточно-Казахстанской областью.
Кроме того, соглашение стратегическом партнёрстве подписали заместитель председателя правления «Газпромбанка» Ян Центер, генеральный директор АО «Конар» Валерий Бондаренко и управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Ермек Баймуханов. А АО «Росэкономбанк» и АО «БРК-Лизинг» подписали соглашение о кредитной линии.
Владимир Путин прибыл в Челябинск, сообщает пресс-служба Кремля.
Главным мероприятием форума является пленарное заседание. Участие в нём примут президенты России и Казахстана — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Но пока оно не началось.
Владимир Путин посетил «Челябинский компрессорный завод». Также в программе визита — встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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Перед пленарным заседанием Владимир Путин ознакомится с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала».
После пленарного заседания ожидается подписание двусторонних документов.
После Челябинска президент России направится во Вьетнам, где 10 ноября пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пленарное заседание вот-вот начнётся. Журналисты в готовности.
На площадке форума работает выставка «Развитие человеческого капитала». Один из пунктов визита Владимира Путина в Челябинск.
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Президент Финансовой академии в Астане Наталья Коржова рассказала на форуме о сетевом финансовом институте, который создается на базе шести вузов из разных стран. Это происходит в преддверии формирования к 2025 году единого финансового рынка. Вуз позволит готовить специалистов в соответствии с требованиями времени, считает Коржова.
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На улицах Челябинска из-за перекрытых дорог местами — скопления машин. Местами отмечаются заторы. Впрочем, сервис «Яндекс.Пробки» показывает шесть баллов. Это столько же, сколько в соседнем Екатеринбурге.
В центре Челябинска задержали противников строительства Томинского ГОКа. Как заявил в соцсетях один из местных активистов, они проводили одиночные пикеты. Всего задержаны три человека.
В полиции пока не прокомментировали эту информацию.
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На форум уже прибыли Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин не исключил снижения процентных ставок по ипотеке. Экономическая ситуация благоприятствует скорому понижению ключевой ставки Центрального банка России, а это повлечёт и падение ставок по ипотеке, заявил президент России на встрече с рабочими Челябинска, сообщает Россия24.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поприветствовали друг друга на форуме межрегионального сотрудничества. Казахский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение на мероприятие.
В трансляции сделан перерыв. Главы государств, предположительно, осматривают выставку или беседуют. Часть съемочных групп покинула пресс-центр, отправившись в помещения, где размещена экспозиция.
На XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана определились с «локомотивами развития» России и Казахстана. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает, что такими «локомотивами» являются отрасли, связанные с цифровой экономикой.
По его словам, сфера информационных технологий очень быстро развивается. В 2016 году число занятых в ней людей было уже 2,3 млн человек, при этом в 2013 году — всего 1,5 млн.
«Темпы ежегодного прироста — около 10%, при том, что по другим отраслям экономики в среднем они составляют 2—3%», — отметил министр.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков отметил высокий промышленный потенциал Челябинской области.
«У Челябинской области есть, чему поучиться», — сказал Бурков.
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Пленарное заседание форума пока не началось. Все в ожидании.
Стали известны подробности визита Владимира Путина на «Челябинский компрессорный завод». Здесь президент России осмотрел цеха листообработки и готовой продукции, ознакомился с производственным процессом и ответил на вопросы рабочих, сообщает пресс-служба Кремля.
На заводе президента сопровождали полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, глава Минпромторга России Денис Мантуров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также генеральный директор предприятия Альберт Ялалетдинов.
Россия и Казахстан могут создать новый глобальный рейтинг высших учебных заведений. Об этом по итогам прошедшего 8 ноября форума ректоров двух стран заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
Мероприятие прошло в рамках Форума межрегионального сотрудничества, основные мероприятия которого проводятся сегодня, 9 ноября. Напомним, в Челябинске уже находятся президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев обсудили в Челябинске актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин напомнил о том, что именно Нурсултану Назарбаеву принадлежала идея проводить ежегодные форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным», — отметил президент России.
Назарбаев, в свою очередь, напомнил о том, что договорённость о проведении такого мероприятия была достигнута в 2002 году. Напомним, форумы проводятся с 2003 года.
В рамках форума представители Казахстана намерены подписать 30 межрегиональных и 10 межправительственных соглашений, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.
«Думаю, сегодняшняя наша встреча тоже будет иметь большое значение для нашего сотрудничества», — выразил надежду глава Казахстана.
Началось пленарное заседание. В большой зал вошли главы России и Казахстана. Владимир Путин говорит приветственное слово.
Российский лидер говорит о сотрудничестве России и Казахстана, благодарит Нурсултана Назарбаева за переговоры в Астане по Сирии.
Между регионами РФ и Казахстана действуют порядка 400 соглашений о сотрудничестве. Планируется подписание ряда документов, включая соглашения с Челябинской областью, отметил Путин.
С начала текущего года заметно подросла взаимная торговля. Встречные поставки увеличились на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года, добавил президент.
Путин говорит о важности развития цифровых технологий. Важная сфера — образование. Связи между вузами РФ и Казахстана будут расширяться.
«Хотел бы пожелать вам успехов по развитию межрегионального сотрудничества в самых разных областях», — закончил своё выступление Владимир Путин.
Слово взял глава Казахстана.
Назарбаев отметил, что договор о сотрудничестве между РФ и Казахстаном устремлен в 21 век. В центре внимания — человеческий капитал, ведь технологии, особенно цифровые, стремительно развиваются, сказал он.
Глава Казахстана говорит о системе образования. В перспективных казахстанских школах дети учатся на трех языках — казахском, русском и английском, отметил он. Идет активная работа по цифровизации образования. Сегодня более 30 вузов Казахстана проводят совместные исследования с российскими вузами, такое сотрудничество будет развиваться.
В регионах Казахстана должны быть открыты филиалы российских вузов. «Предлагаю организовать совместные школьные олимпиады по биологии, физике, химии и другим предметам», — отметил Назарбаев.
Назарбаев говорит о развитии медицины, социальной сферы. Будет формироваться общий рынок труда РФ и Казахстана, отметил он. В заключение казахстанский лидер анонсировал подписание 40 соглашений между двумя государствами и их регионами.
«Нужно проработать вопрос создания электронной биржи труда в рамках ЕАЭС», — заявил Назарбаев.
Слово берет министр образования РФ Ольга Васильева. Она говорит о приоритете развития человеческого капитала. Знание, образование, качество жизни — главные направления.
Васильева говорит о повышении конкурентоспособности российских вузов. Так, в течение последних двух лет они входят в сотню лучших мировых вузов. В российских вузах учатся 243 тыс. студентов из 173 стран мира. При этом около 70 тыс. из них — граждане Казахстана. Наиболее востребованы у казахстанских студентов МИФИ, РУДН, ВШЭ, МФТИ,
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев говорит о программах развития образования. В стране внедряются новые программы, школы полностью перейдут на них к 2020 году.
«Будущее казахстанцев — за свободным владением казахским, русским, английским языками», — отметил министр.
На встрече с рабочими «Челябинского цинкового завода» был поднят вопрос и о допинговых скандалах. Владимир Путин связал обвинения в адрес России с предстоящими выборами президента страны.
Подробности: Путин связал допинговый скандал с предстоящими выборами президента РФ
5,5 тыс. казахстанских студентов учатся в филиалах российских вузов. Перспективы сотрудничества РФ и Казахстана в этой сфере колоссальны, заключил Сагадиев.
Выступает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вопрос человеческого капитала приобретает всё большую значимость, эта тенденция будет нарастать, отметил он. Лидировать будут страны, которые смогут обеспечить развитие человека.
Основные проекты в этой связи в регионе — агломерации. Это и агломерация «Горный Урал», агломерация Челябинска и Магнитогорска, а также агломерация Челябинска и Екатеринбурга, население которой составит 4 млн человек. Перемещаться между столицами регионов люди будут с помощью высокоскоростной магистрали.
Глава региона говорит о системе образования.
«Быть успешным — значит быть образованным, вот наш принцип», — отметил Дубровский.
Выступает аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он говорит, в частности, о культуре региона, развитии туризма. Так, в Восточном Казахстане составлен перечень сакральных мест.
Ахметов отметил актуальность подготовки компетентных специалистов. По его словам, модель «образование на всю жизнь» сменилась моделью «учиться на протяжении всей жизни».
Аким также говорит о необходимости внедрения единых цифровых программ, которые позволят странам эффективно взаимодействовать.
Выступает врио губернатора Омской области Александр Бурков. По его словам, фундамент взаимодействия региона с Казахстаном — сотрудничество в сфере образования. Важное значение имеет культура. Необходим прорыв в креативных технологиях.
На Казахстан приходится треть внешнеторговорого оборота Омской области.
«Мы готовы к переходу на новый, более качественный уровень отношений», — сказал Бурков, обращаясь к казахстанским коллегам.
Пленарное заседание продолжает аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он отметил важность транспортной инфраструктуры для взаимодействия региона с Россией. Так, растет число туристов из России, посещающих Казахстан и в частности Астану.
Информационные технологии внедряются и в систему здравоохранения. Медики региона активно используют цифровые технологии в своей практике, отметил Аксакалов.
Назарбаев отметил содержательность форума. Сотрудничество двух стран во многом связано с цифровизацией. В начале 2018 года запланирован соответствующий форум в Астане, пояснил он.
Глава Казахстана говорит о сфере туризма. Развитие этой сферы выступает катализатором для других областей экономики. По словам Назарбаева, жители Западной Сибири с удовольствием едут отдыхать в Казахстан.
Тематикой следующего форума должно стать развитие туризма, предлагаю провести его в следующем году в Петропавловске, если нет возражений, сказал Назарбаев.
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Владимир Путин, подводя итог заседанию, напомнил о железнодорожной магистрали, соединяющей Россию и Китай. Это перспективный проект, отметил он.
«В следующем году соберемся в Казахстане», — заключил российский лидер.
Начинается церемония подписания двухсторонних соглашений.
Лидеры РФ и Казахстан подписывают дополнительный протокол, касающийся разграничения северного Каспия.
Церемония подписания соглашений завершилась. Владимир Путин поблагодарил всех за работу.
Напомним, после Челябинска Владимир Путин направится во Вьетнам, на саммит АТЭС.
Трансляция ИА REGNUM завершена.