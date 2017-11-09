Ярославль, 9 ноября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» выразила недовольство земельными участками, которые мэрия предложила таким семьям в аренду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя организации Елена Воронина.

City-yaroslavl.ru Елена Воронина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка применить нормы регионального закона, позволяющего многодетным самим искать землю и брать ее в аренду для будущего строительства без торгов, вызвал противостояние семей и городской власти. После взаимных обвинений стороны договорились, что мэрия сама найдет участки, которые можно взять в аренду. Но большинство их многодетным не понравились.

«Колония или болото? Наркологичка или топь? Вот такой «выбор» щедро подарил мэр многодетным семьям Ярославля. В обход регионального закона 14з, позволяющего семье выбрать любой свободный участок вне аукциона, людям определили список из 19 далеких и опасных для детей участков. Перекоп, Заостровка — топь с камышами, скроет с головой. Даже если и получится отсыпать участок — вокруг трясина и нахождение на такой территории детей чревато. Резинотехника — неплохие по качеству участки, граничащие с одной стороны поля с колонией, с другой — с наркобольницей. И если на первое учреждение еще можно попытаться закрыть глаза, то на второе… Вот не верю я в бывших наркоманов. При этом школа — далеко, и детям в любом случае идти одним прилично по этой территории», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина.

В мэрии Ярославля с претензиями многодетных не согласны. Там говорят, что предложенные участки подходят для строительства.

«Да, это звучит пугающе: колония, наркологичка. Но оба учреждения закрытые, попасть туда и выйти оттуда невозможно. Мы говорили о том, что участки будут предоставляться в районах существующей застройки. Эта территория довольно активно застраивается коттеджами. Это не депрессивный район, это нормальный жилой район. Хорошая транспортная доступность, свежий воздух, есть больница, школа, неподалеку пляж. Есть канализация, газ. Я сам живу на Резинотехнике и не хочу никуда уезжать. Участки в этом районе продаются за полмиллиона, а многодетным они будут предоставляться в аренду по цене земельного налога — около тысячи рублей в месяц. Что касается Перекопа, улицы Заостровка, то, действительно, участок низкий, стоит вода, но люди тоже там живут и никуда не уезжают. Нужно только сделать водоотводные канавы и поддерживать их в рабочем состоянии. Это специфика жизни в частном секторе. Елена Воронина просила участок, где зона застройки многоэтажными домами, но мы не можем дать такой участок под строительство индивидуального дома», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

По словам Скворцова, пока многодетные написали заявления лишь на 2 участка из выделенных 19. Представители организации многодетных семей все же хотят другие участки и намерены подать на мэрию в суд.