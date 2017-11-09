Ярославль, 9 ноября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Жители Ярославля возмущены работами по благоустройству Тверицкого бора и считают, что над ним нависла угроза, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время готовится обращение в природоохранную прокуратуру.

Страница в Facebook Людмилы Дисковой Корни сосен подрублены

«Я уже писала, что там в самых популярных у спортсменов, лыжников и молодых мам местах, вырыли траншеи. Андрей Мамонтов, глава территориальной администрации Заволжского района, пояснил — в бору идет прокладка кабеля. Скоро там появится освещение, а дорожки будут благоустроены. Однако на дворе поздняя осень, не сегодня-завтра выпадет снег, а траншеи по-прежнему пугающе зияют. На снимке хорошо видно, что трактор выкопал не только землю, но и выворотил корни деревьев. Выживут ли наши сосны после такой варварской операции?» — задает вопрос на своей странице в Facebook журналист Людмила Дискова.

Как сообщает юрист Альбина Тяжелова, которая также переживает за судьбу бора, в отделе экологического надзора департамента по охране окружающей среды и природопользования Ярославской области ей пояснили, что экологическую экспертизу проекта по благоустройства Тверицкого бора, имеющего статус памятника природы, никто не проводил.

«Тогда кто же разрешил рыть траншеи и губить деревья? Известно, что бор имеет статус памятника природы. Каким образом без согласования с надзорными ведомствами удалось начать работы? Не получится ли так, что наступившие морозы довершат начатое строителями черное дело и не «подрубят» поврежденные сосны окончательно?» — задает вопросы Людмила Дискова.

На это директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов ответил, что причин для паники нет.

«Появятся прекрасные дорожки для прогулок, освещение. Данный проект реализуется по обращению заволжских депутатов и жителей. В ноябре окончание работ. Деревья сносится не будут и будет не страшно ходить» — пообещал он.

Между тем жители успокаиваться не намерены. В настоящее время готовится обращение в природоохранную прокуратуру. Альбина Тяжелова считает, что при проведении работ на особо охраняемой территории нарушены сразу несколько статей уголовного кодекса.

«В Москве есть нормативы, согласно которым при проведении земляных работ на особо охраняемых территориях должны соблюдаться очень жесткие правила, например, от дерева с диаметром ствола 15 см. земляные работы могут проводиться на расстоянии не менее 3 метров. А у нас что сделали с соснами? Это все равно что вены перерезали, там вековые сосны сейчас просто будут падать. Это что за вандализм такой?» — сказала Альбина Тяжелова корреспонденту ИА REGNUM.

Мы будем следить за развитием событий.