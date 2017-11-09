Ярославль, 9 ноября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Из 16 детей, госпитализированных после аварии туристического автобуса на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района Ярославской области, один получил тяжелую травму и отправлен в ярославскую больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Место ДТП

Вчера в Ростовском районе произошло столкновение грузового автомобиля и экскурсионного автобуса туристического агентства «Яроблтур», перевозившего 38 детей и 5 взрослых. В результате ДТП погиб водитель автобуса, 16 детей были госпитализированы с травмами.

«8 ноября мы экстренно связались с Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, наладили взаимодействие, чтобы у родителей и организаций Свердловской области были все контакты детей, больниц, гостиниц. Сейчас поговорил с детьми, которые находились в гостинице, узнал как у них дела, что им требуется. Направляюсь в больницу, где буду общаться с детьми, которые там находятся. Серьезно пострадал один ребёнок, его с переломом ноги отправили в больницу Ярославля. Продолжаем расследовать все обстоятельства дела», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела всесторонне изучить причины и обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) перевозчика, а также должностных лиц, ответственных за безопасность детей при организации экскурсионной поездки. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.