Пекин, 9 ноября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Китайско-американские отношения находятся «в новой исторической отправной точке», заявил глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, на основе взаимоуважения, взаимовыгодного сотрудничества», — приводит Синьхуа слова китайского лидера.

8 ноября, после обеда главы двух стран провели углубленный обмен мнениями по двусторонним связям и вопросам, представляющим общий интерес, и достигли, по словам китайского лидера, взаимопонимания.

Председатель КПК также отметил, что китайско-американские отношения касаются не только благополучия народов двух стран, но и мира в целом, его процветания и стабильности.

По словам Си Цзиньпина, главы стран согласились, что сотрудничество является «единственным правильным выбором» для Китая и Соединенных Штатов. В ходе переговоров были достигнуты соглашения о расширении сотрудничества в таких областях, как торговля, военное дело и др.

Китай и США договорились укреплять координацию по вопросам, связанным с Корейским полуостровом и Афганистаном.

«Не может быть более важных вопросов, чем китайско-американские отношения», — заявил Трамп, добавив — «У нас есть потенциал к решению мировых проблем на долгие годы».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале ноября госсоветник КНР Ян Цзечи провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обсудили предстоящий первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай.