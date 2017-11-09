Москва, 9 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Последние три торговые сессии цены на нефть, можно сказать, стабилизировались, вошли в новый торговый диапазон от $62,50 за баррель до почти $65. Волатильность достаточно высокая, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С одной стороны, при приближении к $65 рынок кажется перегретым, а с другой — коррекция к $62,50 используется игроками для занятия новых длинных позиций в нефти.

«С фундаментальной точки зрения баланс на рынке нефти постепенно смещается в сторону спроса. Многие наблюдатели отмечают, что к концу 2017 года на рынке может возникнуть дефицит нефти, а это уже совсем другая конфигурация», — считает эксперт.

Пока цены в районе $60 соответствуют сбалансированному рынку, перекос же в сторону спроса может вызвать очередной скачок цен в район $70.

«Еще один аргумент в пользу роста цен — уменьшение активности американских сланцевых компаний. Хотя цифры минэнерго США пока показывают увеличение добычи нефти, но количество активных буровых продолжает в США снижаться», — отметил Богданов.

Поэтому одной из основных цифр для нефтяного рынка станут данные, которые выйдут 10 ноября от компании «Бейкер Хьюз».

«Дополнительными раздражителями на рынке сейчас являются внутриполитическая напряженность в Саудовской Аравии и конфликт иракских властей с Курдистаном. Можно предположить, что до конца недели цены на нефть не опустятся ниже $62 и не вырастут выше $65», — полагает эксперт.

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