Барнаул, 9 ноября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Общее состояние дорог Барнаула еще далеко от нормативного, но за последние несколько лет трассы, несомненно стали лучше. Правда — не везде. В некоторых случаях даже пристальное внимание активистов Общероссийского народного фронта не помогло. К примеру, на отдельных участках дорожного полотна в Индустриальном районе (Малый Павловский тракт) можно даже бутылки хоронить. Причем в вертикальном положении.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская дорога — яма

Тем не менее, планы по выделению из федерального бюджета в 2018 году порядка 700 миллионов рублей вселяют некоторую надежду на то, что еще как минимум 40 улиц барнаульской агломерации худо-бедно в порядок приведут. (Правда, это позволит довести до нормативного состояния лишь 53% дорог краевого центра).

О том, какие именно объекты будут ремонтировать, решится на сегодняшнем заседании Общественной палаты Барнаула. Затем предложения будут принимать от всех горожан, — сообщает 9 ноября сайт городской мэрии.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антона Шеломенцева, также власти города рассчитывают собрать предложения по капиталоемким работам по строительству и реконструкции дорог в 2019 году.

«На сегодняшний день мы располагаем предложениями по строительству дорог в микрорайонах застройки и второго этапа улицы Солнечная поляна. Также одним из немаловажных проектов является строительство надземного пешеходного перехода через Павловский тракт в районе торгового центра «Европа». Интернет-голосование позволит подкрепить наши планы мнением горожан», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взаимодействие властей и граждан по вопросам дорожного ремонта проверялось и в ходе недавнего визита дорожной инспекции ОНФ в Алтайский край. Её активисты отмечали, что в регионе учитывают мнения граждан при выборе дорог, которые будут ремонтироваться.