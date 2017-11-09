Оренбург, 9 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области в настоящее время особое внимание уделяется оформлению паспортов готовности в муниципальных образованиях к отопительному сезону. В настоящее время паспортизировано 100% потребителей и 98% теплоснабжающих, теплосетевых и электроснабжающих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Кот на батарее

Стоит отметить, отопительный период стартовал с 27 сентября по 4 октября 2017 года. Вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин отметил, что на сегодня все плановые мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону завершены в полном объёме. Подготовлено почти 16 тысяч многоквартирных жилых домов, 3,2 тыс. объектов социальной сферы и 2,5 тыс. котельных. Выполнена перекладка 52 км тепловых и 63,7 км водопроводных сетей. Капитально отремонтированы 498,7 км электрических сетей и 521 трансформаторная подстанция.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства региона созданы запасы необходимых материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и сформированы бригады для выполнения аварийно-восстановительных работ. В полном объёме подготовлен запас резервного жидкого топлива для ТЭЦ и котельных. Для обеспечения бесперебойной работы источников теплоснабжения, водоснабжения населения и объектов социальной сферы подготовлено к работе 108 стационарных и 314 передвижных резервных источников электроснабжения мощностью от 5 до 500 кВт.

Правительством Оренбургской области проводится постоянный мониторинг прохождения муниципалитетами отопительного периода, во всех территориях действуют «горячие линии» по вопросам теплоснабжения.