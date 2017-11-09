Детройт, США, 9 ноября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Компания Jeep выложила в сеть первые фотографии салона нового Wrangler 2018, на снимках запечатлен интерьер как двухдверного Rubicon, так и полноразмерного Unlimited Sahara, изображения были опубликованы 8 ноября на сайте издания Motor1.

Motor1.com Jeep-wrangler

По мнению редакции, салон будущей модели выглядит достаточно привлекательно, если сравнивать его с интерьером предшественника.

Рулевое колесо получило новые хромированные элементы, центральный дисплей стал более заметным, все ручки и циферблаты подверглись серьезному рестайлингу.

Стоит также отметить появление нового элемента — между тахометром и спидометром появился дисплей, эта функция является новой для внедорожника.

Как заявляет сама компания, новый дизайн салона сочетает в себе: уникальный стиль Wrangler, точность и качество исполнения и высококачественные материалы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Wrangler 2018 получит двигатель V6, механическую и автоматическую коробку передач.

Сообщалось, что с «механикой» средний расход топлива составит 12,4 л на 100 км, а с автоматической трансмиссией этот же мотор будет в среднем потреблять около 11,8 л на 100 км.