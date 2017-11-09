Чебоксары, 9 ноября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Чебоксары планируют сдать в аренду 26 земельных участков. Участки сдаются под строительство временных автостоянок, жилых домов, производственных помещений, спортивной площадки, размещения аттракционов. Среди них отдаваемых в аренду территорий — остров Криушский. Соответствующее уведомление о проведении в декабре аукциона опубликовано на сайте мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Pkk5.rosreestr.ru Остров Криушский

Отдельным лотом идёт остров Криушский площадью 88,8 тыс. кв. метров. Срок аренды составит 20 лет. Участок отнесён к землям населённых пунктов, разрешённое использование территории — природно-познавательный туризм. Согласно документу, начальный размер годовой арендной платы оценён в 2,939 млн рублей, шаг аукциона — 88,18 тыс. рублей. Для участия необходимо внести задаток в сумме почти 3 млн рублей. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка оценена в 1 рубль.

Также сдаётся 13 участков под размещение временных автостоянок сроком на 4 года 11 месяцев. Каждый участок идёт отдельным лотом. Площадь участков составляет от 83 кв. метров (с начальной годовой арендной платой в 9 тыс. рублей) до 1859 кв. метров (200,25 тыс. рублей).

В районе улицы Маяковского предоставляется участок площадью 4,3 тыс. кв. метров под высотную застройку (предельное количество этажей — 17). Начальный размер годовой арендной платы оценён в 14,65 млн рублей. Победителю аукциона также предстоит выплатить около 500 тыс. рублей компенсации за снос зеленых насаждений.

Кроме того, по улице Гремячевская планируется строительство торгового центра, предельное число этажей объекта — семь. Для этого выделяется участок площадью 18,5 тыс. кв. метров с установленной начальной годовой арендной платой в 2,07 млн рублей. В посёлке Восточный под устройство спортивной площадки сдаёт участок площадью 3834 кв. метров с начальной годовой арендной платой в 435 тыс. рублей. Под временные детские аттракционы предусмотрено 3,7 тыс. кв. метров при годовой арендной плате в 595 тыс. рублей. В северо-западном районе выделяется 14,4 тыс. кв. метров ля размещения площадки для игры в лазертаг (годовая плата 400 тыс. рублей).

Ряд участков предоставляется под размещение производства. По Керамзитовому проезду сдаётся территория площадью 5 тыс. кв. метров за 496 тыс. рублей для размещения производственной базы IV—V классов вредности и участок площадью 25,3 тыс. кв. метров для производственной деятельности с начальной арендной платой в 2,8 млн рублей. Предельное количество этажей объектов капитального строительства не регламентировано. При этом арендатор обязан будет выплатить по 1,174 млн рублей компенсации за снос зеленых насаждений за каждый участок.